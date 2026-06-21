Il prequel di Assassin's Creed Shadows è stato svelato: ecco data di uscita e prezzo

Assassin's Creed Shadows ci porta nel Giappone del sedicesimo secolo e ci permette di vivere una grande avventura nei panni di Yasuke e Naoe. Se però voleste scoprire di più riguardo a ciò che è successo precedentemente alle loro imprese, presto potrete farlo.

Di cosa parla Assassin's Creed Shadows: Tales of Iga

La descrizione ufficiale del manga recita: "Intrappolato in una guerra segreta tra l'Ordine dei Templari e la Confraternita degli Assassini, il Giappone feudale diventa un campo di battaglia sia per gli Assassini che per gli shinobi!" "Attraverso le sue subdole macchinazioni, l'Ordine dei Templari ha esteso la sua influenza in tutto il Giappone, ma la speranza è arrivata a Iga. Un Assassino e il suo giovane apprendista sono giunti nella culla del ninjutsu in cerca di aiuto da parte di leggendari shinobi come Hattori Hanzo e Momochi Sandayu nella loro lotta per la giustizia."

La copertina di Assassin's Creed Shadows: Tales of Iga Volume 1

"C'è un modo per arginare l'avanzata dei Templari: bisogna vivere nell'oscurità ma servire la luce. Assassin's Creed Shadows: Tales of Iga è la storia dei ninja che proteggono il Giappone."

Parlando invece del videogioco, ricordiamo che l'update finale di Assassin's Creed Shadows è enorme: una nuova missione della storia e contenuti endgame.