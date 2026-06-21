Il cast di Final Fantasy 7 Revelation includerà altri personaggi provenienti dagli spin-off

Hamaguchi non ha voluto confermare né smentire il ritorno di Cissnei nel terzo capitolo, ma ha lasciato intendere che altri personaggi degli spin‑off faranno la loro comparsa . L'obiettivo del team, infatti, è raccontare una storia più ampia rispetto all'originale, integrando anche elementi e figure provenienti dagli altri tasselli dell'universo di Final Fantasy 7.

Secondo quanto dichiarato dal director Naoki Hamaguchi, Final Fantasy 7 Revelation potrebbe accogliere nuovi personaggi tratti dagli spin‑off della Compilation. Non sarebbe una sorpresa: in Rebirth i giocatori hanno già incontrato Cissnei, apparsa originariamente in Before Crisis e Crisis Core.

L'obiettivo è creare un unico, nuovo Final Fantasy 7

"Be', al momento è meglio non dire se Cissnei apparirà oppure no, ma una cosa posso dirvela.", ha detto Hamaguchi durante un evento Q&A a Shangai. "La serie di Final Fantasy 7 Remake non è semplicemente una ricreazione dell'opera originale. Il nostro obiettivo è creare un unico, nuovo Final Fantasy 7 che integri ambientazioni e concetti di tutti gli spin‑off precedenti, come Advent Children, Dirge of Cerberus e Crisis Core."

Il director ha ricordato che questo approccio è già evidente nel progetto remake, citando il ritorno di Cissnei in Rebirth e l'inclusione dei Soldati di Dirge of Cerberus nei contenuti aggiuntivi di FF7 Remake. E ha confermato che la stessa filosofia guiderà anche Revelation.

"Poiché questo concetto verrà naturalmente portato avanti anche in Revelation, non solo per quanto riguarda Cissnei, nell'ultimo episodio ci saranno personaggi apparsi nei vari giochi della Compilation di FF7. Ognuno di loro ha una fanbase ampia e molto appassionata, quindi vogliamo creare un'opera capace di soddisfare le aspettative di queste persone."

Rimanendo in tema, sempre Hamaguchi in una precedente intervista ha suggerito che potrebbe arrivare un'espansione di Final Fantasy 7 Revelation dopo il lancio e potrebbe includere elementi dai giochi spin-off.