Gli incassi USA di Toy Story 5 sono i migliori degli ultimi 8 anni per i film Pixar, secondo le stime

Toy Story 5 è arrivato al cinema e, senza grandi sorprese, pare che stia attirando molti spettatori nelle sale. Le prime stime infatti lo posizionano come il miglior film di animazione, in termini di incassi nel weekend di apertura, degli ultimi 8 anni per le pellicole di Pixar.
Vediamo tutti i dettagli sui risultati raggiunti dalla nuova storia di Woody e Buzz.
Le stime di vendita di Toy Story 5 comparate ad altri film Pixar
Secondo Deadline, le stime indicano che Toy Story 5 incasserà tra i 160 e i 170 milioni di dollari sul mercato nordamericano nel suo primo fine settimana, dopo aver registrato 71 milioni di dollari durante il giorno di apertura (venerdì 19 giugno).
Questo incasso del giorno di debutto è solo leggermente inferiore al record de Gli Incredibili 2 per il giorno di apertura con il maggior incasso di sempre per un film d'animazione (71,2 milioni di dollari). Supponendo che le proiezioni di Toy Story 5 si confermino, il film registrerà il miglior debutto per Pixar negli ultimi otto anni. Gli Incredibili 2 esordì con 182,6 milioni di dollari nel 2018. Il debutto di Toy Story 5 sarebbe il secondo miglior fine settimana (tre giorni) d'apertura di sempre per un film d'animazione.
Per confronto, questi sono i risultati del primo weekend di vari film Pixar degli ultimi anni:
- Gli Incredibili 2 - $182.6 milioni
- Toy Story 5 - $160-170 milioni (stimati)
- Inside Out 2 - $154.2 milioni
- Toy Story 4 - $120.9 milioni
- Lightyear - $50.5 milioni
- Jumpers - Un salto tra gli animali - $45.3 milioni
- Onward - $39.1 milioni
- Elemental - $29.6 milioni
- Elio - $20.8 milioni
Ricordiamo infine che Toy Story 3 torna con la Complete Edition e c'è anche una raccolta.
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