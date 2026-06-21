Gli incassi USA di Toy Story 5 sono i migliori degli ultimi 8 anni per i film Pixar, secondo le stime

Toy Story 5 è arrivato al cinema e, senza grandi sorprese, pare che stia attirando molti spettatori nelle sale. Le prime stime infatti lo posizionano come il miglior film di animazione, in termini di incassi nel weekend di apertura, degli ultimi 8 anni per le pellicole di Pixar.

Vediamo tutti i dettagli sui risultati raggiunti dalla nuova storia di Woody e Buzz.