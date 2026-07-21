Assassin's Creed Shadows: se non l'hai giocato potrebbe essere il momento giusto, è al minimo storico

Su Amazon, oggi è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Assassin's Creed Shadows: l'offerta prevede uno sconto attivo del 40% per un costo totale e finale di 29,99€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Assassin's Creed Shadows porta i giocatori in un affascinante viaggio attraverso il Giappone feudale, un mondo ricco di città fortificate, porti commerciali, santuari nascosti e territori segnati da conflitti e guerre. Esplora un ambiente vasto e dettagliato, dove ogni luogo racconta la storia di un'epoca caratterizzata da tradizione, potere e battaglie .

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel gioco potrai vestire i panni di due protagonisti con abilità completamente diverse: Naoe, un'assassina shinobi esperta in furtività e agilità, e Yasuke, un leggendario samurai capace di affrontare i nemici con forza e precisione. I loro stili di combattimento complementari permettono di scegliere approcci differenti, tra infiltrazioni silenziose e scontri diretti.

Potrai inoltre costruire e personalizzare il rifugio della tua lega di shinobi, un luogo dove addestrare nuove reclute, migliorare l'equipaggiamento, incontrare personaggi importanti e modificare liberamente l'aspetto della base con decorazioni e accessori. Per saperne di più e per avere una visione globale del gioco, dai uno sguardo alla nostra recensione dedicata.