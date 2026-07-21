The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past sarà mostrato alla gamescom 2026

CD Projekt Red ha annunciato la sua partecipazione alla gamescom 2026 , confermando che The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past sarà tra i protagonisti dell'evento di Colonia. Durante la Gamescom Opening Night Live, lo showcase condotto da Geoff Keighley che tradizionalmente inaugura la manifestazione con trailer, annunci e novità ci sarà anche l'attesissima espansione del gioco di ruolo d'azione dello scorso decennio, ancora amatissimo dai giocatori.

Presentazioni chiuse

Songs of the Past sarà inoltre disponibile per presentazioni a porte chiuse presso lo stand di CD Projekt RED. Le dimostrazioni nell'area business si terranno dal 26 al 28 agosto, presso lo stand B065 della Hall 4.2, mentre quelle nell'area entertainment saranno accessibili dal 26 al 30 agosto, presso gli stand B030 e A031 della Hall 8.1.

L'annuncio della presenza di Songs of the Past alla Gamescom

L'espansione è prevista per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC e rimetterà i giocatori nei panni di Geralt di Rivia, aggiungendo un nuovo capitolo all'avventura di The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt RED ne ha approfittato anche per ricordare i risultati raggiunti dal gioco originale, che dal debutto nel 2015 ha superato i 65 milioni di copie vendute e ottenuto più di 250 premi come Gioco dell'anno e oltre 1.000 riconoscimenti da parte dell'industria.

Stando a quanto emerso in passato, The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past dovrebbe fungere da collegamento con la storia di The Witcher IV, il prossimo grande capitolo della serie, che non ha ancora una data d'uscita.