The Witcher 3: Songs of the Past, CD Projekt fissa la data della presentazione dell’espansione

La manifestazione si terrà dal 26 al 30 agosto, ma è lecito aspettarsi novità già la sera del 25 agosto , durante la tradizionale Opening Night Live condotta da Geoff Keighley, che non a caso è stato tra i primi a ricondividere la notizia sui social.

Durante la diretta dedicata al decimo anniversario di Blood & Wine, CD Projekt RED ha annunciato che Songs of the Past , la terza e inattesa espansione di The Witcher 3: Wild Hunt , verrà presentata ufficialmente alla Gamescom 2026 di Colonia.

Cosa sappiamo dell'espansione

Se vi siete persi le ultime, a sorpresa ieri CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente Songs of the Past, una nuova espansione a pagamento per The Witcher 3: Wild Hunt, in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC durante il 2027, praticamente a dodici anni dall'uscita del gioco.

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Per ora lo studio polacco non ha svelato dettagli su trama e gameplay, ma ha confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi: il contenuto è in sviluppo presso Fool's Theory, autori di The Thaumaturge e già team di supporto durante la produzione di Wild Hunt.

CD Projekt aveva già suggerito l'arrivo di novità verso la fine dell'estate, ma ora abbiamo una finestra molto più precisa, che tra le altre cose contribuisce a evitare false aspettative in vista dell'imminente settimana del Summer Game Fest.