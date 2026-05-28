Xbox Store lancia i Deals Unlocked, con sconti su oltre 1800 giochi per Xbox Series X|S e One

Parte un'altra iniziativa promozionale da parte di Microsoft con i Deals Unlocked su Xbox Store, che propongono sconti su oltre 1800 giochi Xbox Series X|S e Xbox One, tra i quali anche diversi titoli piuttosto recenti e molto interessanti.
Gli sconti partono oggi e terminano il 10 giugno, dunque c'è una certa abbondanza di tempo per poter dare un'occhiata approfondita alle offerte e scegliere su cosa indirizzarsi, ma intanto potete iniziare dai titoli che vi consigliamo qui sotto.
Come sempre, trattandosi di una quantità notevole di giochi, non riportiamo tutto in questa sede e vi rimandiamo all'elenco ufficiale presente sul sito di Xbox Store per una visione più completa della situazione.
Vediamo qualche esempio fra gli sconti
In totale si parla di oltre 2000 sconti, con oltre 1800 riferiti a giochi completi, tra i quali figurano anche numerose nuove uscite e titoli tripla A, dunque il risparmio può essere notevole in certi casi.
Sebbene vengano pubblicizzati come sconti "fino al 50%", in verità il tasso di sconto in diversi casi sale fino al 90%, dunque ci sono dei notevoli tagli di prezzo.
Vediamo dunque alcuni esempi particolarmente interessanti:
- Battlefield 6 - 43,99€
- Resident Evil Requiem - 55,99€
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - 10,99€
- Marathon - 27,99€
- EA Sports FC 26 - 23,99€
- Assassin's Creed Shadows - 39,99€
- Silent Hill 2 - 34,99€
- Alan Wake Remastered - 4,49€
- Alan Wake 2 Deluxe Edition - 23,99€
- Resident Evil 4 - 9,99€
- Unicorn Overlord - 17,99€
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition - 9,99€
- Resident Evil 2 - 7,99€
- Resident Evil 3 - 7,99€
- Resident Evil Village - 9,99€
- Red Dead Redemption 2 - 14,99€
- Cyberpunk 2077 - 20,99€
- DOOM - 3,99€
- Clair Obscur: Expedition 33 - 37,49€
- Final Fantasy 16 Complete Edition - 31,99€
- Persona 3 Reload Digital Premium Edition - 35,99€
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 24,99€
- DOOM: The Dark Ages - 26,39€
- Nier Replicant - 23,99€
- Sekiro: Shadows Die Twice - 34,99€
Insomma, si tratta solo di alcuni esempi tra i tanti giochi scontati in questi giorni, ma fino al 10 giugno avete abbastanza tempo per dare un'occhiata più approfondita su Xbox Store.
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