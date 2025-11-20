Dredge: Complete Collector's Edition per PS5 e Switch al prezzo più basso di sempre su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione super interessante e allettante sulla Complete Collector's Edition di Dredge per PS5 che viene messo in sconto del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 61,15€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi effettuare l'acquisto del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Anche la versione Switch beneficia dell'offerta Black Friday con uno sconto attivo del 35% e un prezzo finale leggermente più alto della versione PS5, 64,45€ ma comunque, anche in questo caso, minimo storico. Acquista la versione Switch da questo link oppure dal box qui in basso: Dredge: Collector's Edition offre l'esperienza definitiva dell'avventura. Questa edizione speciale include il gioco base e tutti i DLC, accompagnati da una copertina reversibile, un'elegante replica del Talismano, un poster double-face, una mappa pieghevole del mare, una guida ai pesci, un messaggio degli sviluppatori in una bottiglia, un doblone in metallo e una scatola da collezione.