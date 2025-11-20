0

Monitor da gaming AOC al minimo storico su Amazon: 27", 240Hz, design premium e massima qualità visiva

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata della settimana del Black Friday, il monitor AOC viene messo in offerta al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Monitor AOC

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata della settimana del Black Friday, viene messo in promo con un maxi sconto attivo del 30% il monitor da gaming AOC da 27" per un prezzo finale d'acquisto di 159€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo monitor AOC è progettato per chi cerca prestazioni elevate e un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con un ampio schermo da 27 pollici e risoluzione di 2560 x 1440 pixel, offre immagini dettagliate e colori brillanti, perfetti sia per il gaming competitivo sia per l'intrattenimento

Ulteriori dettagli

La caratteristica principale di questo modello è la straordinaria frequenza di aggiornamento di 240Hz, ideale per ottenere movimenti fluidi e reattivi. Grazie alla sincronizzazione adattiva, il monitor si coordina automaticamente con la scheda grafica, eliminando fenomeni fastidiosi come tearing e stuttering.

Il rapporto di contrasto 1000:1 valorizza profondità e intensità dei colori, mentre la tecnologia anti-sfarfallio riduce l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, la modalità Low Blue Light limita l'emissione di luce blu, migliorando il comfort e proteggendo gli occhi. Il pannello con superficie opaca riduce i riflessi, garantendo una visione chiara anche in ambienti luminosi.

