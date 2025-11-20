Monitor da gaming AOC al minimo storico su Amazon: 27", 240Hz, design premium e massima qualità visiva

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata della settimana del Black Friday, viene messo in promo con un maxi sconto attivo del 30% il monitor da gaming AOC da 27" per un prezzo finale d'acquisto di 159€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo monitor AOC è progettato per chi cerca prestazioni elevate e un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con un ampio schermo da 27 pollici e risoluzione di 2560 x 1440 pixel, offre immagini dettagliate e colori brillanti, perfetti sia per il gaming competitivo sia per l'intrattenimento
Ulteriori dettagli
La caratteristica principale di questo modello è la straordinaria frequenza di aggiornamento di 240Hz, ideale per ottenere movimenti fluidi e reattivi. Grazie alla sincronizzazione adattiva, il monitor si coordina automaticamente con la scheda grafica, eliminando fenomeni fastidiosi come tearing e stuttering.
Il rapporto di contrasto 1000:1 valorizza profondità e intensità dei colori, mentre la tecnologia anti-sfarfallio riduce l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, la modalità Low Blue Light limita l'emissione di luce blu, migliorando il comfort e proteggendo gli occhi. Il pannello con superficie opaca riduce i riflessi, garantendo una visione chiara anche in ambienti luminosi.