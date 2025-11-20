Il monitor da gaming ASUS TUF da 27" e con un refresh rate da 200Hz è al minimo storico su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante in occasione del primo giorno di Black Friday: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% sul monitor da gaming ASUS TUF da 27" il cui prezzo cala fino a 129,00€, suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il monitor ASUS da 27 pollici è dotato di pannello Fast IPS con risoluzione Full HD (1920x1080) e garantisce colori brillanti e angoli di visione ampi , mantenendo al tempo stesso una straordinaria fluidità grazie alla frequenza di aggiornamento di 200 Hz .

Ulteriori dettagli

Per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, il monitor combina tre tecnologie avanzate: ASUS Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium e VRR, che lavorano insieme per eliminare ghosting e tearing, offrendo una grafica stabile e precisa anche con frame rate elevati. La gestione delle impostazioni è semplice e immediata grazie al software DisplayWidget Center, che consente di regolare opzioni e profili direttamente con il mouse, senza navigare tra complessi menu OSD.

Inoltre, la tecnologia TUF Gaming AI sfrutta funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente alcuni aspetti dell'esperienza di gioco. La connettività è completa e versatile: il monitor include DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0, un jack audio e integra anche due altoparlanti.