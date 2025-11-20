0

UNO incontra Super Mario: il gioco di carte è in super sconto su Amazon

In occasione del Black Friday, tra le offerte di Amazon troviamo il gioco di carte UNO a tema Super Mario. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
Carte UNO Super Mario

Su Amazon è disponibile il gioco di carte UNO a tema Super Mario, precisamente a 6,49 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Si tratta del gioco di carte più amato al mondo da grandi e piccini. In questo caso, le carte sono completamente dedicate a Super Mario, quindi troviamo i personaggi iconici. Tuttavia, è presente anche una carta speciale Super Stella, oltre a due carte personalizzabili. Le meccaniche di gioco restano invariate, quindi dovrete abbinare a turno le carte al colore o al numero di quella in cima al mazzo. Quest'ultimo è da 112 carte: chi pesca la Super Stella diventa invincibile.

Le carte UNO di Super Mario
Si tratta quindi di un prodotto imperdibile per i collezionisti, ma anche per i più piccoli, nonché un'ottima occasione per trascorrere le festività giocando in compagnia. Ricordiamo che il prezzo risale al momento della stesura dell'articolo e potrebbe subire variazioni. Aggiorneremo tutte le informazioni necessarie in caso di novità.

