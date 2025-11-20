0

Xiaomi POCO X7 Pro è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Xiaomi POCO X7 Pro a prezzi scontati. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
Xiaomi POCO X7 Pro

Su Amazon è disponibile lo Xiaomi POCO X7 Pro in due colorazioni, precisamente nel taglio da 12+512GB. Partiamo dal modello nella colorazione nera, disponibile a 279,90 € per uno sconto del 15% rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Lo smartphone nella colorazione gialla, sempre nel taglio da 12+512GB, è disponibile a 279,90 €. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dello Xiaomi POCO X7 Pro

Si tratta di uno smartphone dotato di processore Dimensity D8400-Ultra e display CrystalRes AMOLED a 120 Hz per performance ed efficienza. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica ultra veloce HyperCharge da 90W. Inoltre, è resistente ad acqua e polvere con grado IP68 (e fino a 1,5 metri in acqua dolce per 30 minuti). Sono presenti diverse funzioni per usufruire al meglio di questo prodotto, come funzioni IA, UltraSnap, Modalità Ritratto, Video in 4K e tanto altro ancora.

Xiaomi POCO X7 Pro
Xiaomi POCO X7 Pro

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo. Vi ricordiamo che i prezzi potrebbero subire variazioni in seguito alla stesura dell'articolo: lo aggiorneremo prontamente in caso di novità.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xiaomi POCO X7 Pro è in sconto su Amazon per il Black Friday