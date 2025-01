POCO X7 Pro, la recensione dello smartphone Android che offre tanta potenza, ma non costa troppo

Ormai da qualche tempo, POCO ci ha abituati ad essere uno dei primi produttori di smartphone Android ad esordire con la propria nuova gamma di dispositivi all'alba di un nuovo anno. Era successo nel gennaio del 2024 con POCO X6 e X6 Pro , e come vedremo in questa recensione di POCO X7 Pro la storia è destinata a ripetersi, e non solo per una questione di finestra di lancio. Anche stavolta il dispositivo è accompagnato da una versione "liscia" tecnicamente più modesta, mentre il qui presente modello Pro entra come di consueto a gamba tesa nel segmento di fascia media, mettendo sul piatto una dotazione hardware di tutto rispetto che si abbina a prezzi decisamente aggressivi : parliamo di 369,90 Euro per il taglio 8/256 GB, 399,90 Euro per quello da 12/256 GB e 429,90 Euro per il più capiente da 12/512 GB. Insomma, la formula del brand di proprietà di Xiaomi è sempre la stessa, vediamo se si può dire lo stesso della sua efficacia.

Venendo alla dotazione di accessori, la confezione di POCO X7 Pro non include il caricabatterie nel rispetto delle norme europee, e accompagna l'immancabile cavo USB-C con una cover nera in silicone di discreta fattura.

Lato connettività si inizia invece a scorgere qualche rinuncia che tradisce la natura più economica di POCO X7 Pro: ci sono 5G, GPS, Bluetooth 5.4 e NFC, mentre il Wi-Fi si ferma alla versione 6 e la porta USB-C è soltanto di tipo 2.0. Manca poi totalmente il supporto per le eSIM e non c'è il jack audio da 3.5 mm , che in questo segmento di mercato può essere un fattore significativo.

Nuova è anche la GPU, una Mali-G720 MC7 che, sempre nei dati diffusi dall'azienda, promette un boost del 24% in termini di potenza pura. Anche per quel che concerne la dotazione di memoria, siamo più dalle parti degli smartphone di fascia alta : la RAM da 8 o 12 GB è di tipo LPDDR5X, mentre lo spazio di archiviazione da 256 o 512 GB è un UFS 4.0, quindi in entrambi i casi parliamo del top attualmente a disposizione.

Nel rispetto della tradizione del marchio, anche POCO X7 Pro presenta una scheda tecnica a dir poco inusuale per uno smartphone in questa fascia di prezzo. La punta di diamante è rappresentata dal SoC Mediatek Dimensity 8400 Ultra , nuovissimo chip octa core con processo produttivo a 4 nanometri appena uscito dalle fucine dell'azienda taiwanese. Rispetto alla precedente generazione di smartphone POCO, il processore dovrebbe garantire incrementi nell'ordine del 34% nelle prestazioni e del 54% nell'efficienza energetica, numeri che con un certo grado di approssimazione ci sentiamo di poter confermare.

Design

Tutto si può dire di POCO, ma non che sia un brand incapace di osare in termini di design: pur non inventando mai nulla di realmente nuovo, l'azienda cinese ha sempre cambiato faccia ai propri smartphone da un anno all'altro, e POCO X7 Pro non fa eccezione.

Il design di POCO X7 Pro è diverso da quello del precedente modello

Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Black, Green e Yellow, con quest'ultima che è l'unica ad offrire una cover in pelle vegana che a nostro modo di vedere dona molta più personalità al prodotto: il sample che abbiamo ricevuto in prova era un più banale nero, con una scocca in plastica con doppia finitura (lucida nella parte sinistra, opaca in quella destra) che oltretutto trattiene tantissimo i segni delle impronte.

Non dovendo più concedere spazio all'inutile sensore macro, il modulo che comprende le due fotocamere posteriori è stavolta posizionato in verticale, e nonostante non sia particolarmente sporgente, tende comunque a far "ballare" molto il dispositivo quando è appoggiato su una superficie piana: tra questo e lo scarso trattamento oleofobico di cui sopra, l'utilizzo della cover è praticamente obbligato se non si sceglie la variante in pelle vegana.

Lo schermo da 6.67 pollici è protetto da Gorilla Glass 7i e da una pellicola pre-applicata, è piatto sui bordi ed è interrotto solo da un punch hole centrale che ospita la selfie camera.

Lo schermo da 6.67" di POCO X7 Pro è completamente piatto

La cornice è anch'essa in plastica e presenta una disposizione degli elementi piuttosto classica: tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla destra, porta USB-C, speaker principale e alloggiamento per due nanoSIM in basso e altoparlante secondario e porta a infrarossi in alto.

Un bel passo in avanti è stato fatto per quanto riguarda la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68 che garantisce protezione contro infiltrazioni di polvere e acqua e immersione fino ad un massimo di 1.5 m per 30 minuti: il predecessore si fermava a una ben più modesta certificazione IP54.

C'è invece un leggerissimo aumento di peso e dimensioni, che ammontano rispettivamente a 195 o 198 grammi (a seconda del materiale della cover) per 160.8 x 75.2 x 8.3 mm: insomma, non proprio uno smartphone compatto ma nemmeno un colosso.