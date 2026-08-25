La coppia di Joy-Con per Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress: sfrutta questi coupon per risparmiare

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Su AliExpress è attualmente disponibile la coppia di Joy-Con per Nintendo Switch 2 , nei colori blu-rosso, a 61,47 €, ma con i codici MULTI6, ITNS06 o ITAE6 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del set

In questo caso si tratta della classica versione nei colori blu-rosso. Questi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch 2 e si collegano magneticamente. I pulsanti SL/SR sono più grandi, in grado di offrire maggiore comfort e controllo se si gioca impugnando un Joy-Con in orizzontale.

Non è tutto, perché ogni Joy-Con può essere utilizzato come se fosse un mouse, rendendo l'esperienza di gioco ancora più interattiva e immersiva. Per scollegare un controller basterà premere il pulsante di rilascio sul retro. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.