Dall'evento Konami arriva un nuovo diario degli sviluppatori di Silent Hill Townfall

L'evento Press Start di Konami si è aperto proprio con un videodiario degli sviluppatori dedicato a Silent Hill Townfall, il nuovo capitolo originale nella serie horror della compagnia nipponica, che si avvicina alla sua uscita.

Con il lancio ormai alle porte, fissato per il 24 settembre su PC e PS5 e probabilmente in arrivo su altre piattaforme dopo tale data, il gioco è tornato a farsi vedere con qualche nuova sequenza durante l'evento di presentazione dedicato alle produzioni Konami di oggi, 3 settembre.

Il nuovo trailer ci ha offerto un assaggio di come ha inizio la trama principale, con il protagonista Simon Ordell a cui viene chiesto di tornare nella cittadina di St. Amelia, in Scozia, per "mettere un punto su alcune cose".