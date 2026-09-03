Dall'evento Konami arriva un nuovo diario degli sviluppatori di Silent Hill Townfall

L'evento Press Start di Konami si è aperto proprio con un videodiario degli sviluppatori dedicato a Silent Hill Townfall, il nuovo capitolo originale nella serie horror della compagnia nipponica, che si avvicina alla sua uscita.
Con il lancio ormai alle porte, fissato per il 24 settembre su PC e PS5 e probabilmente in arrivo su altre piattaforme dopo tale data, il gioco è tornato a farsi vedere con qualche nuova sequenza durante l'evento di presentazione dedicato alle produzioni Konami di oggi, 3 settembre.
Il nuovo trailer ci ha offerto un assaggio di come ha inizio la trama principale, con il protagonista Simon Ordell a cui viene chiesto di tornare nella cittadina di St. Amelia, in Scozia, per "mettere un punto su alcune cose".
Nuovi scorci su St. Amelia
Potete vedere la parte dedicata a Silent Hill Townfall all'inizio del video complessivo sull'evento di presentazione Press Start di Konami, con alcune sequenze del gioco e commenti anche da parte di sviluppatori e attori che hanno preso parte alla produzione.
Nel trailer risulta evidente anche l'enfasi che il gioco horror pone sulla tecnologia analogica: Simon è infatti dotato di un televisore CRT portatile che gli mostra alcune cose strane.
Oltre ad alcuni scorci delle inquietanti creature che probabilmente finiranno per inseguire Simon, vediamo anche comparire l'attore Terry O'Quinn, vincitore di un Emmy Award, all'interno del cast.
In questo figurano anche altri volti noti come Kezia Burrows e Jovan Adepo, che interpreta Simon. Oltre alla strana atmosfera del titolo, il trailer mostra anche come le cose possano sfuggire rapidamente di mano. Dopo il trailer, il produttore Motoi Okamoto è salito sul palco per rivelare ulteriori dettagli sul titolo in arrivo.
Il produttore ha confermato che Silent Hill: Townfall sarà un gioco completamente autonomo, incentrato su una storia a sé stante all'interno della più ampia cronologia della serie.
Durante l'evento Konami abbiamo assistito anche alla presentazione di Project Zircon e di Wai Wai World Craft.