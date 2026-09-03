TCL presenta a IFA 2026 la nuova soundbar Q95K con Audio by Bang & Olufsen e amplia la gamma di TV Mini LED

TCL presenta a IFA 2026 un ampio catalogo di televisori Mini LED e soluzioni audio per il mercato europeo. Ecco tutti i dettagli.

TCL presenta a IFA 2026 una nuova generazione di prodotti dedicati all'intrattenimento domestico, con particolare attenzione ai televisori Mini LED e alle soluzioni audio. Tra le principali novità spicca la soundbar Q95K, modello top di gamma con Audio by Bang & Olufsen, affiancata dai televisori X11L, C8L, C7L e A400 Pro. Il TCL X11L SQD-Mini LED rappresenta il vertice della gamma TV e raggiunge fino a 20.736 zone di local dimming sul modello da 98 pollici, con luminosità fino a 10.000 nit e copertura fino al 100% dello spazio BT.2020. Il pannello supporta 144 Hz, Dolby Vision e HDR10+, mentre l'audio è firmato Bang & Olufsen.

TCL per il design e non solo Il C8L abbina tecnologia SQD-Mini LED, fino a 4.032 zone di dimming e luminosità fino a 6.000 nit, oltre a un refresh rate nativo di 144 Hz. Audio by Bang & Olufsen e Dolby Atmos completano la dotazione. Il C7L propone invece fino a 2.176 zone, 3.000 nit, 144 Hz, HDMI 2.1 e 288 VRR Game Accelerator. TCL presenta la nuova serie P80 a IFA 2026: tre smartphone tra fotocamere avanzate e super batteria Per chi cerca un prodotto maggiormente orientato al design, A400 Pro NXTVISION TV utilizza un pannello Matte HVA e una cornice con finitura effetto legno. Include fino a 448 zone di local dimming, refresh rate di 144 Hz, audio ONKYO e una raccolta artistica con oltre 80 opere. La gamma P Series completa l'offerta con P8L QD-Mini LED e P7L QLED.