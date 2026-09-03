TCL presenta la nuova serie P80 a IFA 2026: tre smartphone tra fotocamere avanzate e super batteria

TCL ha presentato ufficialmente la nuova serie P80 in occasione di IFA 2026, ampliando le proprie ambizioni nel mercato degli smartphone. La gamma comprende tre modelli, TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80, pensati per rispondere a esigenze differenti e caratterizzati da un'attenzione particolare a fotografia, qualità del display, autonomia, prestazioni quotidiane e design sottile.