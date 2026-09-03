TCL presenta la nuova serie P80 a IFA 2026: tre smartphone tra fotocamere avanzate e super batteria

TCL ha presentato ufficialmente la nuova serie P80 in occasione di IFA 2026, ampliando le proprie ambizioni nel mercato degli smartphone. La gamma comprende tre modelli, TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro e TCL P80, pensati per rispondere a esigenze differenti e caratterizzati da un'attenzione particolare a fotografia, qualità del display, autonomia, prestazioni quotidiane e design sottile.
TCL P8: specifiche tecniche e caratteristiche
Il modello base della famiglia si presenta con una scocca integrata e ottimizzata dalla finitura opaca, caratterizzata da uno spessore di appena 7,5 mm e un peso di 178 grammi. Il dispositivo integra uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz.
Sotto la scocca trova spazio un processore octa-core realizzato a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili di ulteriori 8 GB) e fino a 256 GB di memoria interna. L'autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 W, mentre la scocca vanta la certificazione IP68.
Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP, supportati da funzioni quali AI Motion Capture, filtri MuseFilm e Color Palette.
Cosa cambia nella variante Pro del TCL P80?
Con la variante Pro, la serie introduce l'esclusiva tecnologia NXTPAPER applicata al display 1.5K AMOLED Sunlight da 6,83" con refresh rate da 120 Hz. Questo trattamento trasforma il telefono in un vero e proprio e-reader antiriflesso, progettato per ridurre l'affaticamento oculare al buio e garantire una leggibilità ottimale all'aperto, anche indossando occhiali da sole.
Le prestazioni poggiano su un chip octa-core a 4 nm con archiviazione fino a 512 GB e 8 GB di RAM con espansione di 16 GB. La batteria sale a 5.800 mAh con ricarica da 45 W e resistenza IP68. Il modulo fotografico mantiene il sensore principale da 50 MP, l'ultra-grandangolare da 8 MP, la fotocamera anteriore da 32 MP e le funzioni IA per lo scatto.
Il top di gamma TCL: ecco il P80 Ultra
Accompagnato dallo slogan "Performance Meets Comfort", il modello Ultra rappresenta il vertice dell'offerta. Oltre a confermare il display da 6,83" 1.5K AMOLED Sunlight con tecnologia NXTPAPER, il processore a 4 nm, la memoria fino a 512 GB con 8 GB di RAM (+16 GB espandibili), la batteria da 5.800 mAh con ricarica a 45 W e la certificazione IP68, questo modello si distingue per un sistema fotografico a tre ottiche a copertura focale completa.
Al sensore principale da 50 MP, all'ultra-grandangolare da 8 MP e alla fotocamera frontale da 32 MP si affianca infatti un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3x (3.66x di zoom senza perdita di qualità) e funzionalità Telephoto Macro.