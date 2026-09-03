Hunter's Moon è un folk horror ad ambientazione storica, presentato con un trailer e data d'uscita

Hunter's Moon si svolge nel corso di una notte fatidica nella quale ci ritroviamo a incontrare strani figuri con costumi tradizionali, cacciatori di streghe e conversazioni tra personaggi pittoreschi, oltre a gente comune logorata dalla guerra e dalle disgrazie.

Da non confondere con l'omonimo titolo storico di Martin Walker per Commodore 64 datato 1987, questo nuovo Hunter's Moon sarà disponibile il 26 ottobre su PS5, in attesa di altre eventuali piattaforme, ed è una strana avventura che mischia elementi horror con altri ispirati ad alcune tradizioni folkloristiche.

Un'avventura con particolari elementi stealth

Nel gioco dobbiamo scoprire i segreti di uno strano villaggio disfunzionale sull'orlo del baratro, mentre si interpreta una donna accusata di stregoneria in fuga per salvarsi la vita: si tratta di Lilith Thorne, una donna accusata di stregoneria.

La protagonista deve fuggire attraverso un villaggio rurale del XVII secolo e le foreste e le brughiere circostanti alla ricerca di un rifugio sicuro, mentre viene braccata e perseguitata dal Cacciatore Generale delle Streghe, dal magistrato del villaggio e da un cacciatore locale, usando furtività e astuzia per sfuggire alla cattura.

Con una particolare interpretazione dello stealth, Hunter's Moon ci spinge a raccogliere informazioni origliando alle finestre, trovando in questo modo degli aiuti per sopravvivere alla notte.

Il gioco presenta un'innovativa "meccanica di ascolto di nascosto ispirata al teatro immersivo" che invita il giocatore a esplorare e scoprire questo villaggio dell'inizio dell'età moderna e le sue storie - radicate nel realismo storico, esaltate da una grafica stilizzata realizzata a mano e raccontate attraverso le voci di oltre 100 personaggi completamente doppiati.