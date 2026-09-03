Lo State of Play si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil

Il motivo è legato all'utilizzo di sistemi decisamente artigianali per la sua produzione : invece di ricorrere alla computer grafica, gli effetti sono reali, e la cosa restituisce un effetto particolare.

Si tratta di una sequenza di cui il regista Zach Cregger e l'attore Austin Abrams (che interpreta il protagonista Bryan) avevano già parlato in precedenza in alcune interviste e che si è rivelata anche piuttosto "pericolosa" da girare, per così dire.

In maniera piuttosto inaspettata, lo State of Play di oggi, 3 settembre, si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil , che ha mostrato una particolare scena del nuovo adattamento cinematografico della serie.

Una situazione surreale

Il video si apre in un'atmosfera alquanto surreale: il protagonista Bryan si ritrova a uscire da una fognatura in mezzo a una delle strade principali di Raccoon City, città che si ritrova immersa in un sinistro silenzio e coperta dalla neve.

All'improvviso, una figura si sporge dal tetto di un palazzo proprio sopra il protagonista e si lancia giù, schiantandosi al suolo in una pozza di sangue.

La situazione è alquanto sconvolgente, ma Bryan non ha molto tempo per stupirsi: molte altre figure, evidentemente zombie, compaiono dagli altri tetti, e tutti si lanciano giù attirati dall'univo vivente presente nella zona.

Ne viene fuori una strana scena in cui il protagonista deve correre per salvarsi, mentre intorno a lui "esplodono" i cadaveri che precipitano dai tetti degli edifici.

La questione pare abbia comportato alcuni rischi per l'attore, visto che gli effetti sono reali e sono stati costruiti lanciando effettivamente dei corpi finti da altezze elevate, mentre lui si è ritrovato a correre seriamente per evitare l'impatto, riferendo di essere "quasi morto" durante le riprese.

Nel frattempo, abbiamo visto che il film di Resident Evil include molti elementi ispirati ai giochi.