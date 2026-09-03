Lo State of Play si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil

In maniera piuttosto inaspettata, lo State of Play di oggi, 3 settembre, si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil, che ha mostrato una particolare scena del nuovo adattamento cinematografico della serie.
Si tratta di una sequenza di cui il regista Zach Cregger e l'attore Austin Abrams (che interpreta il protagonista Bryan) avevano già parlato in precedenza in alcune interviste e che si è rivelata anche piuttosto "pericolosa" da girare, per così dire.
Il motivo è legato all'utilizzo di sistemi decisamente artigianali per la sua produzione: invece di ricorrere alla computer grafica, gli effetti sono reali, e la cosa restituisce un effetto particolare.
Una situazione surreale
Il video si apre in un'atmosfera alquanto surreale: il protagonista Bryan si ritrova a uscire da una fognatura in mezzo a una delle strade principali di Raccoon City, città che si ritrova immersa in un sinistro silenzio e coperta dalla neve.
All'improvviso, una figura si sporge dal tetto di un palazzo proprio sopra il protagonista e si lancia giù, schiantandosi al suolo in una pozza di sangue.
La situazione è alquanto sconvolgente, ma Bryan non ha molto tempo per stupirsi: molte altre figure, evidentemente zombie, compaiono dagli altri tetti, e tutti si lanciano giù attirati dall'univo vivente presente nella zona.
Ne viene fuori una strana scena in cui il protagonista deve correre per salvarsi, mentre intorno a lui "esplodono" i cadaveri che precipitano dai tetti degli edifici.
La questione pare abbia comportato alcuni rischi per l'attore, visto che gli effetti sono reali e sono stati costruiti lanciando effettivamente dei corpi finti da altezze elevate, mentre lui si è ritrovato a correre seriamente per evitare l'impatto, riferendo di essere "quasi morto" durante le riprese.
Nel frattempo, abbiamo visto che il film di Resident Evil include molti elementi ispirati ai giochi.