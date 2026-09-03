Marvel's Wolverine si mostra con un nuovo trailer allo State of Play

Insomniac Games ha mostrato un nuovo trailer dedicato a Marvel's Wolverine, in occasione dello State of Play di settembre 2026.
Ricordiamo che il gioco è previsto per il 15 settembre 2026.
Il trailer di Marvel's Wolverine
Il video di Marvel's Wolverine ci mostra una serie di sequenze cinematografiche, sparse, che permettono però di vedere svariati personaggi che incontreremo nell'avventura, tra alleati mutanti e nemici meccanici.
La descrizione ufficiale del trailer recita: "Vivi una versione originale della leggenda Marvel Wolverine, mentre unisce le forze con i mutanti di tutto il mondo in una lotta per la sopravvivenza. Schierato contro minacce come Bolivar Trask, Omega Red, Deathstrike e non solo... Logan sa bene che il mondo ha bisogno di un eroe; tuttavia, dovranno accontentarsi di Wolverine."
Ricordiamo infine che lo sviluppo di Marvel's Wolverine è completo: non ci saranno ritardi.