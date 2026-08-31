Marvel's Wolverine: svelati dimensioni del download e data di precariamento

A due settimane dal lancio mondiale su PlayStation 5 , previsto per il 15 settembre 2026, sono stati svelati i dettagli relativi al peso dell'installazione di Marvel's Wolverine e ad altre caratteristiche tecniche del gioco. Secondo quanto riportato dall'account X "PlayStation Game Size", la nuova avventura sviluppata da Insomniac Games richiederà uno spazio di archiviazione iniziale di 79,36 GB . Gli utenti che hanno effettuato il preordine della versione digitale potranno avviare il precaricamento a partire dalla mezzanotte dell'8 settembre.

Altre informazioni

Si tratta di un volume di dati che si avvicina agli 88 GB richiesti da Marvel's Spider-Man 2, un dato rilevante se si considera che l'avventura di Logan adotterà una struttura lineare e focalizzata sulla narrazione, allontanandosi dalla formula open world utilizzata per l'Uomo Ragno.

Il peso dei file riflette la varietà delle ambientazioni incluse nel gioco: durante la campagna, i giocatori attraverseranno scenari diversificati come le giungle canadesi, i distretti di Madripoor e le strade di Shinjuku, in Giappone. Dal punto di vista tecnico, lo studio di sviluppo ha confermato che il titolo garantirà i 60 fotogrammi al secondo con tecnologia ray tracing attiva già sul modello base della console. Sebbene Insomniac Games non abbia ancora ufficializzato la durata esatta della campagna, le stime indicano una longevità compresa tra le 18 e le 20 ore, un valore in linea con il primo capitolo di Marvel's Spider-Man.

Per quanto riguarda i contenuti, in concomitanza con il lancio sarà pubblicata una patch che sistemerà alcuni bug e introdurrà la modalità fotografica. Fin dal primo giorno, i giocatori avranno inoltre accesso all'opzione per rigiocare le singole missioni e alla modalità Nuovo Gioco+. Quest'ultima andrà ad ampliare l'esperienza introducendo le "Sfide Incubo", che offrirà nemici più forti, modificherà alcune meccaniche di gioco e alzerà il tetto dei livelli di Logan.