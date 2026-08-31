Disponibile il DLC "Russian Guard" di Broken Arrow, con la patch 1.2.0

L'editore Slitherine e il team di sviluppo Balalaika hanno annunciato il lancio di Russian Guard , il nuovo DLC per lo strategico in tempo reale con battaglie su larga scala Broken Arrow . L'espansione, venduta al prezzo di 9,99€, introduce la sesta specializzazione per la fazione russa, andando ad ampliare l'arsenale dell'esercito con unità della Rosgvardiya (la Guardia Nazionale russa), dell'FSB e della Riserva dell'Esercito, oltre a veicoli terrestri e aerei unici.

In concomitanza con la pubblicazione del DLC, il gioco base è stato aggiornato alla versione 1.2.0. L'aggiornamento introduce una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori. Tra questi spiccano due nuove mappe, "Daugavpils" e "Coal Mountain", accompagnate da tre nuovi scenari giocabili: un assalto e una difesa su Daugavpils e una difesa su Coal Mountain. L'update aggiunge inoltre un tema inedito per la personalizzazione dell'hangar, nuovi obiettivi sbloccabili, un preset dell'intelligenza artificiale per la modalità "Skirmish", nuove linee di dialogo doppiate e due tracce musicali.

Sul fronte tecnico, la patch 1.2.0 porta miglioramenti alle prestazioni su un'ampia gamma di configurazioni hardware e ottimizza la disponibilità dei server di autenticazione in diverse regioni. È stata inoltre migliorata l'interpolazione di rete degli oggetti, un intervento che ridurrà significativamente i casi in cui i sistemi antiaerei intercettano un missile SEAD per poi venire distrutti dallo stesso ordigno.

Gran parte dell'aggiornamento è dedicata al ribilanciamento del gameplay, che tocca quasi ogni aspetto del gioco. La struttura dei mazzi è stata rivista, con lo spostamento di diversi veicoli e truppe tra le varie brigate. Le squadre di fanteria hanno ricevuto nuovi equipaggiamenti personalizzati e aggiustamenti alle statistiche, come la standardizzazione dei tempi di mira per i fucili di precisione e un aumento del raggio di fuoco per armi specifiche. Anche i veicoli da trasporto hanno subito modifiche, con incrementi alla capacità di carico e di posti a sedere per vari mezzi.

Infine, il team è intervenuto sull'economia di gioco, modificando i costi di schieramento per numerose unità di fanteria, veicoli blindati, sistemi di artiglieria, difese antiaeree, elicotteri, aerei e relativi armamenti. L'aggiornamento si conclude con la risoluzione di diversi bug, tra cui problemi legati all'avvistamento dei bersagli durante i lanci con paracadute, anomalie nei tempi di rifornimento e il mancato funzionamento di missili antiaerei contro bersagli situati all'esterno dell'area giocabile.