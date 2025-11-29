Il calendario delle novità in programma per Broken Arrow è davvero impressionante

Broken Arrow è uno strategico in tempo reale davvero eccellente, con qualche problema lato online. Lo studio di sviluppo Steel Balalaika è consapevole della situazione e sta lavorando alacremente per sistemare i problemi segnalati dagli utenti, tanto da aver pianificato in ricchissimo calendario di aggiornamenti per il prossimo anno e oltre. L'obiettivo è quello di riuscire a esprimere il pieno potenziale del gioco.

Tante novità

La roadmap è piena di nuove funzionalità, enormi miglioramenti e DLC che aggiungono nuovi contenuti.

La roadmap di Broken Arrow

Come vedete, si parla di novità fino all'inizio del 2027. Anche se non ci saranno nuovi contenuti per il resto di quest'anno, il 2026 porterà tre espansioni che aggiungeranno nuove specializzazioni al gioco sia per le forze statunitensi che per quelle russe. "Ogni espansione arricchirà il gameplay offrendo nuovi set di unità con sistemi d'arma unici, oltre a veicoli aggiuntivi," si legge nel post ufficiale con l'annuncio.

Una quarta espansione, di dimensioni simili, arriverà nel 2027, ma sarà affiancata anche da un'espansione "maggiore" che aggiungerà una fazione completamente nuova al gioco. Questa fazione introdurrà nuove armi, veicoli e meccaniche, ampliando enormemente le possibilità strategiche. Arriveranno anche nuovi teatri di guerra, così da offrire più mappe su cui giocare. I giocatori potranno inoltre affrontare una nuova campagna con "un sistema di modifica dei deck che consente di personalizzare la composizione dell'esercito con grande flessibilità."

Intrecciati tra tutti questi contenuti ci sono però i cambiamenti destinati a fare la differenza maggiore per il futuro del gioco. Entro la fine di quest'anno verranno implementati ulteriori miglioramenti all'infrastruttura e ai sistemi, insieme all'aggiunta di alleati controllati dall'IA.

Nel 2026 ci sarà una trasformazione enorme. Steel Balalaika punta ad aggiungere uno strumento di cronologia delle partite per tracciare statistiche e ottimizzare le proprie strategie, un sistema di replay dei match, una modalità spettatore degna di questo nome, nuove varianti delle mappe multigiocatore esistenti e il supporto co-op per la campagna. Promette anche una "ristrutturazione su larga scala dell'architettura dei server," che vedrà meccaniche come la generazione delle unità e l'economia di gioco ospitate lato server. Lo sviluppatore afferma che questo "migliorerà la sincronizzazione, ridurrà al minimo il cheating e getterà le basi" per i replay dei match.

Steel Balalaika conclude il post con un messaggio sentito per i giocatori che hanno continuato a supportare il titolo negli ultimi mesi, nonostante i problemi. "Vorremmo anche esprimere la nostra sincera gratitudine ai nostri giocatori. La vostra pazienza, il vostro supporto e il vostro interesse per il progetto ci ispirano ogni giorno. Grazie a voi continuiamo ad andare avanti, impegnandoci per offrire nuovi contenuti e miglioramenti che vi porteranno gioia per molti anni a venire. Grazie per essere rimasti con noi e per credere nel nostro lavoro."