Broken Arrow: in arrivo la Modalità Spettatore, miglioramenti tecnici e un nuovo DLC sulle forze russe

Il DLC Baltic Battalion dello strategico con combattimenti su larga scala Broken Arrow ha avuto un successo inatteso per il team di sviluppo. Era un pacchetto di contenuti di dimensioni ridotte che però ha riportato una fetta consistente di utenza sui server, ridando slancio al progetto. Parallelamente, il test pubblico (PTE - Public Test Environment) è diventato sempre più uno strumento essenziale: attualmente viene utilizzato da circa un terzo dei giocatori attivi, permettendo agli sviluppatori di testare le modifiche senza compromettere la stabilità del gioco base.

Lungimiranza

"Il nostro approccio è intenzionalmente cauto," hanno spiegato gli sviluppatori durante una recente diretta streaming, "con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco complessiva senza interrompere le campagne, gli scenari, i contenuti per giocatore singolo o l'esperienza principale. [...] Molto del lavoro che sta avvenendo dietro le quinte riguarda miglioramenti del motore di gioco che potrebbero non essere immediatamente visibili, ma che sono pensati per rafforzare Broken Arrow nel lungo periodo".

Novità in arrivo anche per la componente competitiva. La Modalità Spettatore, una delle funzioni più richieste sin dal lancio, è in dirittura d'arrivo. La prima versione fornirà le basi per seguire i tornei, consentendo l'accesso a osservatori neutrali e di squadra. Una seconda fase, prevista per gli aggiornamenti successivi, aggiungerà strumenti di analisi più avanzati in ottica e-sportiva.

In seguito alla patch di bilanciamento, lo studio si concentrerà su un aggiornamento puramente tecnico. L'obiettivo primario sarà risolvere le criticità note relative alla connettività multiplayer e al netcode. Questa patch porterà con sé anche una serie di miglioramenti all'interfaccia e all'esperienza d'uso, introducendo, tra le altre cose, la chat durante la fase di schieramento, uno strumento per il calcolo della linea di tiro e le lobby per le schermaglie offline.

Infine, lo sguardo è rivolto al prossimo grande DLC, che sarà incentrato sulle forze russe. Rispetto a Baltic Battalion, si tratterà di un'espansione di dimensioni nettamente superiori: introdurrà nuove unità, mappe inedite e una nuova campagna per giocatore singolo. Quest'ultima avrà una durata inferiore rispetto alla campagna del gioco base, ma si svolgerà in contesti geografici completamente nuovi. Ulteriori dettagli sul futuro del titolo verranno condivisi a metà giugno, in concomitanza con l'anniversario del gioco.