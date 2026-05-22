Assassin's Creed Black Flag Resynced avrà una versione PS5 Pro

Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà questa estate e proporrà una versione aggiornata del gioco originale. Oltre a nuovi contenuti ludici, l'opera proporrà una grafica completamente ricreata con le tecnologie moderne di Ubisoft.
Inoltre, Assassin's Creed Black Flag Resynced avrà anche una versione PS5 Pro.
Il commento del director di Assassin's Creed Black Flag Resynced
L'informazione arriva dal director di Assassin's Creed Black Flag Resynced, Richard Knight, che ha parlato con Wccftech e ha confermato il tutto.
Alla domanda "Ci sarà una versione potenziata per PlayStation 5 Pro?", il director ha risposto: "Certamente, supportiamo PlayStation 5 Pro. Io per primo possiedo una PS5 Pro, quindi certamente vogliamo supportare funzioni come PSSR 2. Inoltre, otterrete tutti gli altri benefici alle prestazioni e alla qualità dei dettagli che sono di norma inclusi con PS5 Pro".
Non sono stati dati dettagli precisi a riguardo, quindi non sappiamo esattamente risoluzione, frame rate e altri miglioramenti inclusi nella versione PS5 Pro, ma almeno abbiamo la conferma che vi sarà il supporto.
Ricordiamo infine che Assassin's Creed Black Flag Resynced permette di togliere l'HUD in ogni momento: un video mostra l'effetto.
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