Novità in arrivo per Inazuma Eleven: Victory Road e Cross durante la prossima diretta INA-DAI

Lo studio di sviluppo, nonché editore giapponese LEVEL-5 ha comunicato ufficialmente che il 29 maggio trasmetterà in diretta un nuovo evento chiamato "INA-DAI" , interamente dedicato all'universo di Inazuma Eleven . La trasmissione andrà in onda alle 14:00 (ora italiana) e potrà essere seguita tramite YouTube. Per agevolare l'utenza internazionale, l'azienda ha confermato che lo streaming sarà provvisto di sottotitoli in lingua inglese e cinese tradizionale.

Novità per la serie

Il focus principale della trasmissione sarà la condivisione di nuovi dettagli e aggiornamenti sui due progetti attualmente legati al marchio: Inazuma Eleven: Victory Road e Inazuma Eleven: Cross.

L'immagine di annuncio di INA-DAI

Attualmente, Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile a livello mondiale su un'ampia varietà di piattaforme, comprendenti PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PC (Steam) e Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda invece Inazuma Eleven: Cross, si tratta di un progetto destinato al mercato dei dispositivi mobile. Il rilascio di questo capitolo è programmato per il mese di giugno su sistemi iOS e Android, ma la disponibilità iniziale sarà limitata esclusivamente al territorio giapponese.

Per quanto riguarda gli annunci, immaginiamo che si avranno più dettagli sul lancio di Cross e qualche informazioni su futuri aggiornamenti per Victory Road. Chiaramente queste sono soltanto delle nostre supposizioni e come tali vanno prese.