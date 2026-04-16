La serie Inazuma Eleven continua ad avere successo perché non si è mai preoccupata dei giocatori adulti

Nove anni di attesa e oltre dieci rinvii avrebbero potuto affossare qualsiasi progetto videoludico, ma non Inazuma Eleven: Victory Road. Nonostante la frustrazione accumulata dai fan nel corso del lungo e travagliato sviluppo, il titolo di Level-5 ha dimostrato che le critiche erano, in realtà, figlie di aspettative molto alte. A confermarlo sono i numeri: il gioco ha debuttato in cima alla classifica globale dei più venduti su Steam (mantenendo la vetta per un simbolico periodo di undici giorni consecutivi) e ha piazzato oltre 800.000 copie in tutto il mondo.

A celebrare questo trionfo, unito a quello del recente Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, è intervenuto Akihiro Hino, presidente e CEO di Level-5. In un'intervista concessa al giornalista sportivo e mangaka Naohiko Ueno, pubblicata su Yahoo News Japan, Hino ha svelato la genesi della serie e i motivi per cui, a 17 anni dal debutto, Inazuma Eleven continua ad appassionare milioni di giocatori.

Per spiegare la magia della serie, Hino ha utilizzato una curiosa metafora legata a Babbo Natale: "Quando sei bambino, hai il potere di credere fermamente che Babbo Natale esista. Non ti chiedi perché esista o da dove venga. Credi solo al fatto che Babbo Natale venga a casa tua, ti lasci i regali più belli e torni a casa".