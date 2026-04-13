Inazuma Eleven: Cross ha un periodo di uscita annunciato, per ora per il Giappone

Intanto sono state aperte le pre-registrazioni per poter poi avviare il download di Inazuma Eleven: Cross, ma il gioco non risulta disponibile al di fuori del Giappone: in ogni caso, potete trovarlo sulle sezioni giapponesi di App Store e Google Play Store .

Si tratta di un gioco distribuito gratuitamente, come free-to-play , su iOS e Android, che sarà dunque scaricabile a partire da giugno in Giappone e successivamente anche in altri paesi, in attesa di ulteriori informazioni.

Una nuova esperienza di gioco con storia inedita

Inazuma Eleven: Cross è pensato come un'esperienza mobile casual, caratterizzato da comandi semplici e intuitivi in modo da poter giocare in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, ma offre anche un gameplay particolare e incentrato maggiormente sulla strategia.

Il gioco è sviluppato in collaborazione con Aiming Inc. e costruito per sfruttare le caratteristiche dei dispositivi mobile e di questo particolare tipo di fruizione, dunque adatto per partire brevi e sessioni più veloci.

La recente closed beta pare si sia conclusa ottimi feedback da parte degli utenti coinvolti, e il team sta attualmente apportando le ultime modifiche sulla base dei commenti dei giocatori per perfezionare ulteriormente il gioco.

La storia segue un protagonista tutto nuovo, Yo Shiosawa, in una trama originale. Come Unmei (Destin) di Inazuma Eleven: Victory Road, agisce come manager, guidando la squadra da bordo campo, ma la sua personalità sarà piuttosto diversa da quella di Unmei. Si unisce all'Inazuma National per scoprire la verità dietro la scomparsa di suo fratello in una classica ed emozionante storia in stile Inazuma, tra calcio e mistero.