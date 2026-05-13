Una caccia al tesoro da 500.000 dollari per Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ubisoft e Unsolved Hunts hanno organizzato una vera caccia al tesoro per promuovere il lancio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, a cui può prendere parte anche chi non ha intenzione di giocare il remake. In palio c'è un bottino da 500.000 dollari!

Come partecipare? Basta prenotare una qualsiasi edizione del pacchetto sul sito ufficiale di Gold & Crystal - The Lost Treasure of Edward Kenway, a partire da 34,99€, per poi risolvere quindici enigmi seguendo indizi e segreti nascosti fra archivi, mappe e misteri caraibici, fino a individuare la posizione esatta di un forziere sepolto.

Una volta trovata la soluzione, sarà possibile inviare la risposta tramite l'interfaccia ufficiale della caccia al tesoro: il primo giocatore a localizzare correttamente il baule vincerà il premio finale, uno scrigno contenente monete d'oro puro coniate appositamente per l'evento e un teschio di cristallo impreziosito da un opale messicano.

Come detto, i pacchetti per partecipare a Gold & Crystal - The Lost Treasure of Edward Kenway partono da 34,99€ per la versione digitale e arrivano fino a 199,99€ per la Pirate Lord Edition, che include numerosi contenuti fisici e bonus esclusivi, fra cui notebook tematici, giochi da tavolo a tema piratesco, una moneta ufficiale e la bandiera del capitano Kenway.