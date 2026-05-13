Persona 4 Revival, spunta un possibile mese di uscita per il remake

Rispondendo a un utente che sottolineava le somiglianze strutturali tra Persona 3 e Persona 4, l'insider ha infatti commentato con un sibillino: "forse condividono anche il mese di uscita per i remake". Un riferimento che ha immediatamente acceso le speculazioni, considerando che Persona 3 Reload è stato pubblicato proprio a febbraio 2024.

Novità all’Xbox Games Showcase di giugno?

L'indiscrezione di lolilolailo si allinea a precedenti rumor secondo cui lo sviluppo di Persona 4 Revival sarebbe ormai nelle fasi conclusive, sulla base delle informazioni contenute nel report finanziario di Tose, lo studio che sta co-sviluppando il progetto. Anche SEGA ha inserito il gioco nella line-up dell'attuale anno fiscale, indicando quindi un'uscita entro il 2027.

Potrebbe trattarsi di una coincidenza, oppure l'insider potrebbe aver sfruttato questi elementi per rendere la soffiata più credibile. In ogni caso, è bene mantenere un certo scetticismo in attesa di comunicazioni ufficiali.

A tal proposito, ricordiamo che quest'anno ricorre il 30º anniversario della serie Persona, un'occasione perfetta per annunci di peso da parte di Atlus: una data di uscita precisa per Persona 4 Revival e, chissà, magari anche il tanto atteso Persona 6. I fan farebbero bene a segnare in agenda lo Xbox Games Showcase 2026 del 7 giugno, considerando che sia Reload sia Revival sono stati annunciati proprio durante eventi targati Xbox.