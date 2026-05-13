Annunciato Xiaomi 17 Max con display piatto da 6,9", batteria fino a 8.000mAh e fotocamera da 200 MP

Xiaomi ha presentato ufficialmente i primi dettagli di Xiaomi 17 Max, nuovo modello della serie Xiaomi 17 che sarà lanciato nel corso di questo mese. L'azienda non ha ancora comunicato la data esatta della presentazione, ma ha già condiviso un teaser che ne mostra il design e alcune delle caratteristiche principali.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo mantiene l'impostazione stilistica introdotta con la serie Xiaomi 15. Sul retro è presente un modulo fotografico quadrato, mentre la scocca sarà disponibile nelle colorazioni Blu, Bianco e Nero. Xiaomi ha inoltre confermato l'impiego di una speciale finitura in fibra di carbonio per alcune versioni selezionate.