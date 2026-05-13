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Annunciato Xiaomi 17 Max con display piatto da 6,9", batteria fino a 8.000mAh e fotocamera da 200 MP

Xiaomi ha mostrato il primo teaser del nuovo Xiaomi 17 Max, atteso entro la fine del mese. Il dispositivo avrà un display piatto da 6,9 pollici e punterà su autonomia, prestazioni e fotografia.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/05/2026
Xiaomi 17 Max

Xiaomi ha presentato ufficialmente i primi dettagli di Xiaomi 17 Max, nuovo modello della serie Xiaomi 17 che sarà lanciato nel corso di questo mese. L'azienda non ha ancora comunicato la data esatta della presentazione, ma ha già condiviso un teaser che ne mostra il design e alcune delle caratteristiche principali.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo mantiene l'impostazione stilistica introdotta con la serie Xiaomi 15. Sul retro è presente un modulo fotografico quadrato, mentre la scocca sarà disponibile nelle colorazioni Blu, Bianco e Nero. Xiaomi ha inoltre confermato l'impiego di una speciale finitura in fibra di carbonio per alcune versioni selezionate.

Display e batteria del nuovo Xiaomi 17 Max

Uno degli elementi più importanti del nuovo smartphone sarà il display piatto da 6,9 pollici. Xiaomi descrive il 17 Max come un dispositivo che punta a ridefinire il concetto di flagship con schermo di grandi dimensioni, mettendo in evidenza quattro aspetti chiave: imaging, autonomia, schermo e prestazioni, tutti indicati come "Max".

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Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, lo smartphone potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 8.000 mAh, una capacità particolarmente elevata per il segmento premium. A questa si affiancherebbero una ricarica cablata da 100 W e una ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico di Xiaomi 17 Max

Sul fronte fotografico, le informazioni non ancora confermate parlano di un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x.

Per il momento Xiaomi non ha confermato queste specifiche tecniche, ma ha promesso un dispositivo capace di offrire miglioramenti significativi sotto ogni aspetto.

Xiaomi17Max

Tutti i dettagli definitivi su Xiaomi 17 Max saranno svelati nel corso dell'evento di lancio previsto entro la fine del mese. Che cosa ne pensate? Siete in hyper questo smartphone? Si tratta di un modello che vi interessa?

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