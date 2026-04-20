Persona 1 e 2 stanno per tornare con dei remake o delle remaster?

A ciò si aggiunge un intervento da parte di Atlus, che nelle scorse settimane ha ripubblicato la colonna sonora ufficiale del primo Persona : un'operazione dal tempismo quantomeno sospetto, alla luce di quanto abbiamo appena riportato.

A suscitare curiosità fra gli appassionati della saga è stata in primo luogo una nuova linea di merchandise ufficiale dedicata appunto a Revelations: Persona e Persona 2: Innocent Sin , che tuttavia fa riferimento ai giochi in questione utilizzando denominazioni inedite : Origins per il primo episodio, Duality per il secondo.

Stando a una serie di indizi, Persona 1 e 2 potrebbero tornare con dei remake o delle remaster , sulla falsariga di quanto accaduto con i capitoli successivi della serie, anche se ad oggi Atlus non ha ancora annunciato nulla al riguardo.

Quest'anno cade il trentesimo anniversario della serie

Se è vero che tutti questi indizi potrebbero non voler dire nulla, bisogna ricordare che nel 2026 cade il trentesimo anniversario di Persona e Atlus ha promesso l'arrivo di aggiornamenti e novità legati al franchise.

Ciò chiaramente spiega come mai gli appassionati siano convinti che qualcosa si stia muovendo e che ci sia la concreta possibilità che i primi due capitoli della saga vengano riproposti nella forma di un remake o di una remaster.