Stando ad alcune informazioni rivelate da Tose, lo sviluppo di Persona 4 Revival sembra sia stato quasi completato: nell'infografica pubblicata dal team di sviluppo, che sta collaborando alla realizzazione del remake, si parla di agosto per il termine dei lavori.

I documenti dello studio identificano Persona 4 Revival come "progetto C", multipiattaforma, e descrivono l'andamento della produzione dicendo che si trova nella fase finale, con una progressione stabile, e la data prevista per la conclusione dello sviluppo è fissata al 31 agosto.

Tuttavia questa finestra non comprenderebbe ancora le operazioni legate alla localizzazione, che possono portare via molto tempo e che spingerebbero l'uscita effettiva del gioco in un periodo collocato tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2027.

Dettagli che sembrano corrispondere ai rumor che hanno cominciato a circolare alcune settimane fa, e che danno appunto Persona 4 Revival in uscita all'inizio del prossimo anno.