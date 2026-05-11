Stando ad alcune informazioni rivelate da Tose, lo sviluppo di Persona 4 Revival sembra sia stato quasi completato: nell'infografica pubblicata dal team di sviluppo, che sta collaborando alla realizzazione del remake, si parla di agosto per il termine dei lavori.
I documenti dello studio identificano Persona 4 Revival come "progetto C", multipiattaforma, e descrivono l'andamento della produzione dicendo che si trova nella fase finale, con una progressione stabile, e la data prevista per la conclusione dello sviluppo è fissata al 31 agosto.
Tuttavia questa finestra non comprenderebbe ancora le operazioni legate alla localizzazione, che possono portare via molto tempo e che spingerebbero l'uscita effettiva del gioco in un periodo collocato tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2027.
Dettagli che sembrano corrispondere ai rumor che hanno cominciato a circolare alcune settimane fa, e che danno appunto Persona 4 Revival in uscita all'inizio del prossimo anno.
Un altro remake molto atteso
Annunciato lo scorso giugno, Persona 4 Revival è ovviamente parecchio atteso dagli ormai numerosi appassionati della serie Atlus, alla luce della straordinaria qualità dei remake realizzati finora dallo studio giapponese.
La versione originale del gioco risale al 2008, ma viene ancora oggi considerato uno degli episodi più amati di sempre della saga, grazie alle sue atmosfere peculiari e a un cast di personaggi particolarmente apprezzato.
Ambientato nella tranquilla cittadina rurale di Inaba, Persona 4 racconta di alcuni misteriosi omicidi collegati a un enigmatico "Midnight Channel", intrecciando temi investigativi, sovrannaturali e sociali.
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