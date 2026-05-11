Pickmos torna online con modifiche dopo le accuse di plagio

PocketGame e il publisher Networkgo hanno ripristinato la pagina Steam di Pickmos , un clone di Pokémon che nei mesi scorsi aveva attirato molta attenzione e tante critiche per le sue forti somiglianze la già citata serie di The Pokémon Company e con Palworld . La pagina era stata rimossa a metà aprile direttamente da Networkgo, che aveva parlato della necessità di rivedere alcuni contenuti del progetto per garantire, nelle parole del publisher, "un'esperienza priva di controversie".

Il gioco era stato annunciato originariamente nel febbraio 2026 con il titolo Pickmon. Fin dai primi materiali promozionali, però, molti utenti avevano evidenziato analogie visive e strutturali con i giochi citati. Alcuni design delle creature erano stati giudicati particolarmente vicini a personaggi già esistenti, mentre online sono emerse anche accuse di utilizzo non autorizzato di fan art ispirate ai Pokémon e di modelli riconducibili ad altri celebri titoli come Overwatch e The Legend of Zelda.

Pickmos continua ad avere forti debiti verso altre serie

Le discussioni attorno al progetto si erano inserite in un contesto già delicato per il genere, segnato dalla causa legale in corso tra Nintendo e Pocketpair per presunte violazioni di brevetti legate a Palworld. Per questo motivo, diversi osservatori ritenevano probabile che anche Pickmon potesse andare incontro a problemi legali.

Nel tentativo di prendere le distanze dalle polemiche, PocketGame aveva annunciato il 10 aprile il cambio di nome da Pickmon a Pickmos. Tuttavia, pochi giorni dopo, Networkgo era intervenuta direttamente comunicando di aver assunto un ruolo più attivo nello sviluppo e decidendo contestualmente di rimuovere la pagina Steam del gioco. Con il ritorno online su Steam, alcune modifiche risultano evidenti. L'immagine principale del gioco è stata aggiornata e diversi mostri criticati in passato sono stati rimossi. Tra questi figurano creature accusate di somigliare troppo a versioni fan-made di Mega Meganium, oltre a personaggi ritenuti troppo vicini a Pikachu e Lucario. Anche un drago che ricordava Charizard sarebbe stato sostituito con un design più meccanico e originale.