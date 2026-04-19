Pickmos rimosso da Steam: il clone di Pokémon e Palworld tornerà con una nuova versione "priva di controversie"

A quanto pare il cambio di nome non è bastato: Pickmos continua a essere accusato dai giocatori di assomigliare in modo fin troppo evidente a titoli come Palworld e Pokémon. Di fronte alle critiche crescenti, il publisher Networkgo ha deciso di rimuovere la pagina Steam del gioco, promettendo una nuova versione capace di offrire "un'esperienza priva di controversie".
Per chi non lo conoscesse, Pickmos, inizialmente annunciato come Pickmon, è un survival basato su crafting e cattura di creature che, già dal primo trailer, mostrava somiglianze marcate con Palworld, sia nelle meccaniche sia nel design dei mostri, in alcuni casi molto vicino a quello di celebri Pokémon. Le polemiche avevano spinto gli sviluppatori di PocketGame a cambiare rapidamente il nome del progetto, sperando di allontanare i paragoni. Una mossa che, col senno di poi, non è stata sufficiente.
Lo sviluppo continua, ma "dalla prospettiva dei giocatori"
Nel post pubblicato su X, Networkgo chiarisce che lo sviluppo non si fermerà, ma che ora il publisher seguirà il progetto più da vicino.
"Abbiamo ascoltato i vostri feedback riguardo alla rimozione della nostra pagina Steam e vogliamo fare chiarezza. Networkgo è intervenuta ufficialmente nello sviluppo di Pickmos. Supervisioneremo il team di PocketGame dal punto di vista dei giocatori per assicurarci che il gioco continui a migliorare. Grazie per il vostro supporto", recita il messaggio su X.
Successivamente con un secondo post, il team di sviluppo ha aggiunto che sta "revisionando il gioco per garantire un'esperienza priva di controversie. Verrà ripubblicato una volta che il nostro editore darà l'approvazione finale".
Insomma, torneremo a sentir parlare di Pickmos in futuro, ma è lecito aspettarsi modifiche sostanziali per renderlo meno simile ai suoi "cugini" Palword e Pokémon.