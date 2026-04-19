Pickmos rimosso da Steam: il clone di Pokémon e Palworld tornerà con una nuova versione "priva di controversie"

A quanto pare il cambio di nome non è bastato: Pickmos continua a essere accusato dai giocatori di assomigliare in modo fin troppo evidente a titoli come Palworld e Pokémon. Di fronte alle critiche crescenti, il publisher Networkgo ha deciso di rimuovere la pagina Steam del gioco, promettendo una nuova versione capace di offrire "un'esperienza priva di controversie".

Per chi non lo conoscesse, Pickmos, inizialmente annunciato come Pickmon, è un survival basato su crafting e cattura di creature che, già dal primo trailer, mostrava somiglianze marcate con Palworld, sia nelle meccaniche sia nel design dei mostri, in alcuni casi molto vicino a quello di celebri Pokémon. Le polemiche avevano spinto gli sviluppatori di PocketGame a cambiare rapidamente il nome del progetto, sperando di allontanare i paragoni. Una mossa che, col senno di poi, non è stata sufficiente.