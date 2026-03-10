Pickmon parte bene: artisti accusano gli sviluppatori di furto di personaggi

Come se non bastasse il plagio plateale dello stile Pokémon, visibile in qualsiasi immagine del gioco, l'appena annunciato "survival crafter open world multiplayer" Pickmon di PocketGame ha già ricevuto un accusa di plagio materiale da parte di un artista, che si è ritrovato un suo personaggio rifatto all'interno del gioco, con il team di sviluppo che non si è preoccupato di apportare cambiamenti significativi al design.

Furto con scasso

Il sistema di gioco di Pikmon mescola la ricerca di creature in stile Pokémon con gli elementi survival e le armi da fuoco di Palworld, che di suo già clona Pokémon, quantomeno dal punto di vista stilistico. Del resto lo studio di sviluppo di Pikmon si chiama PocketGame, un nome che sembra copiato da Pocketpair, la software house di Palworld.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per rendere ancora più grottesco questo festival della creatività morta, sono arrivate anche le accuse di plagio: diversi artisti sostengono che alcuni dei modelli presenti nel gioco sarebbero delle copie dirette delle loro opere. Una di loro, Elpsy, ha scritto sui social: "Pickmon ha rubato uno dei miei design!", mostrando immagini che confrontano un suo mostro, chiamato Mega Meganium (di tipo erba/fata), con una creatura quasi identica visibile nel materiale promozionale di Pikmon. Secondo lei, le differenze sono minime: "Non hanno nemmeno provato a cambiare qualcosa per renderlo un po' meno evidente", ha affermato con rabbia.

In effetti i due modelli sono praticamente identici. Che PocketGame sia andata in giro per i siti dei fan dei Pokémon alla ricerca di mostri da scopiazzare per il suo gioco?

A confermarlo c'è il fatto che anche altri artisti hanno mosso accuse simili. Il fan artist Jayjaymons ha dichiarato: "No, questo è letteralmente il mio design di Mega Ceruledge che è stato rubato", per poi condividere un'immagine che confronta la creatura del gioco con la sua.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Molti utenti online stanno sottolineando quanto le somiglianze siano innegabili. In una risposta al post di Elpsy si può ad esempio leggere: "Dio, non si sono nemmeno presi la briga di cambiare la posa: le antenne coincidono perfettamente".

Il team di sviluppo non ha commentato le accuse e chissà se lo farà mai. Vedremo come si evolverà la situazione. Certo, queste polemiche non sono proprio un buon biglietto da visita per Pikmon.