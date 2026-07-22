Slitherine Next: tutti gli annunci, da Blood Bowl a Broken Arrow

Slitherine, editore specializzato nel genere degli strategici hardcore, ha appena tenuto una nuova edizione dello Slitherine Next, il suo evento semestrale con cui anticipa le novità previste nei prossimi mesi e anni. Questa edizione è stata particolarmente ricca, in virtù degli accordi raggiunti da Slitherine con diverse realtà, svelate negli scorsi mesi, che hanno arricchito notevolmente il suo catalogo. Insomma, ci sono stati annunci di nuovi giochi, di collaborazioni importanti, di DLC per i titoli più apprezzati della compagnia e tanto altro ancora. L'ambizione sembra essere quella di consolidarsi come punto di riferimento per gli amanti degli strategici e dei wargame, sia storici che fantasy. Ma ora bando alle ciance e scopriamo tutte le novità.

Warhammer Blood Bowl Recentemente, Slitherine ha annunciato di essere diventato l'editore della serie Blood Bowl, il cui sviluppo è rimasto nelle mani di Cyanide. Durante l'evento si parlato del prossimo gioco della serie, Warhammer Blood Bowl, atteso entro la fine del 2026, che adotterà le regole aggiornate dell'edizione da tavolo pubblicata a settembre 2025. Uno scontro in Warhammer Blood Bowl Tra le novità più attese spicca la Rumble Mode, la modalità sette contro sette richiesta a gran voce dalla community, disponibile sottoforma di demo gratuita da fine estate. Buone notizie anche per chi possiede Blood Bowl 3, perché riceverà Warhammer Blood Bowl gratuitamente, con tutti i contenuti già acquistati trasferiti sul nuovo account. Per adattarsi a questi cambiamenti, il Campionato del Mondo di quest'anno prenderà il via a dicembre, anziché nei mesi consueti.

Memoir '44 Slitherine ha annunciato l'adattamento digitale di Memoir '44, confermando il suo impegno nel portare su PC i giochi da tavolo migliori al mondo. L'originale, ideato da Richard Borg e pubblicato nel 2004 da Days of Wonder per celebrare il sessantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, tornerà in versione digitale sviluppata da Volcanite Games. Il progetto punta a preservare lo spirito dell'originale, tra movimento su griglia esagonale, lancio di dadi, scenari storici e il celebre sistema di Command Card. L'uscita è prevista per il 2027.

Veil of Ashes Slitherine ha annunciato l'acquisizione di Veil of Ashes, strategico in tempo reale ambientato in un universo cupo e disperato che è già stato aggiunto a più di 100.000 liste dei desideri su Steam. Il gioco è ambientato in un passato alternativo devastato da un cataclisma, da cui è nato il Cinium, una risorsa energetica che duecento anni dopo alimenta la rinascita di nuove nazioni e imperi. I giocatori guideranno fanteria, mezzi corazzati e unità colossali in scontri che ruotano proprio attorno al controllo di questa risorsa.

Nightmare Frontier Nightmare Frontier, il looter tattico di estrazione sviluppato da Ice Code Games (autori di Hard West 2 e Rogue Waters), è ufficialmente uscito dall'Accesso Anticipato. Ambientato in un West alternativo di inizio '900 invaso da mostruosità chiamate Dreadweaver, il gioco mette il giocatore nei panni di un Ringleader impegnato a radunare una squadra, recuperare bottino e domare le creature in partite generate proceduralmente. Durante l'evento è stata anche svelata la tabella di marcia del gioco con due DLC in arrivo, a conferma del supporto continuo al titolo dopo il lancio della versione 1.0.

Bolt Action A dicembre Slitherine aveva annunciato l'acquisizione della licenza per portare Bolt Action su schermo come wargame digitale fedele all'esperienza da tavolo. Durante l'evento è stato mostrato un primo video di gameplay, con dettagli su meccaniche come il Dynamic Order Dice System, l'attivazione delle unità e il fuoco diretto e indiretto, tutte ispirate fedelmente al gioco originale.

Panzer Corps 2: Elite – All American È stato pubblicato All American, il nuovo DLC della Elite Series per Panzer Corps 2. L'espansione mette al comando la celebre 82ª Divisione Aviotrasportata in una campagna di nove missioni ispirata alla vera divisione All American, paracadutata dietro le linee nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Rispetto ai precedenti DLC della serie, incentrati su scontri tra corazzati, questa espansione punta sul combattimento ravvicinato di fanteria, mantenendo comunque l'obiettivo di conquistare e difendere posizioni strategiche contro le controffensive dell'Asse.

Broken Arrow Slitherine ha annunciato una nuova partnership con FACEIT per organizzare il primo torneo ufficiale di Broken Arrow, insieme al DLC Russian Guard. L'espansione introduce una nuova specializzazione che unisce fanteria d'élite, artiglieria moderna, sistemi di difesa aerea avanzati e formazioni corazzate. Il contenuto porta in gioco otto squadre di fanteria con venti configurazioni d'armi inedite, trentuno nuove unità terrestri e aeree, oltre a due nuove mappe e due scenari dedicati proprio alla Russian Guard.

Radio Commander: Pacific '41 e Radio Commander: Battle of Britain '40 Durante l'evento sono stati annunciati Radio Commander: Pacific '41 e Radio Commander: Battle of Britain '40, il secondo un capitolo completamente nuovo della celebre serie di strategici in cui si comandano le truppe dalla sala di comando. Slitherine ha annunciato l'acquisizione di Radio Commander e dei diritti di pubblicazione di Nightmare Frontier Radio Commander: Pacific '41 sposta l'azione nel teatro pacifico della Seconda Guerra Mondiale. Il giocatore non mette mai piede sul campo di battaglia, ma guida le operazioni analizzando rapporti, impartendo ordini via radio e coordinando forze terrestri, navali e aeree in missioni tattiche. Durante l'evento è stata confermata anche la finestra di lancio: il titolo arriverà nel corso di questo inverno. Lo studio delle mappe sarà essenziale per vincere in Radio Commander Radio Commander: Battle of Britain '40 è un nuovo episodio della serie, questa volta dedicato alla Battaglia d'Inghilterra. Il giocatore assume il comando del RAF Fighter Command non dal cockpit, ma dalla sala operativa, prendendo decisioni basate su letture radar, rapporti di intelligence e comunicazioni.

Space Station Designer È stata confermata la data di uscita di Space Station Designer: il 18 novembre. Nel gioco di costruzione e gestione, il giocatore veste i panni del CEO di un'azienda aerospaziale privata, partendo da un singolo modulo per espandersi fino a una rete di stazioni orbitali che arriva alla Luna. Tra le modalità Campagna, Sandbox e Free Builder, sono disponibili oltre 150 moduli per gestire astronauti, logistica, industrie e persino turismo spaziale, fino al megaprogetto finale: un ascensore spaziale lunare.

Distant Worlds 2: Shadows Rising La nuova espansione di Distant Worlds 2 introduce per la prima volta una fazione Pirata completamente giocabile, che punta al dominio galattico attraverso contrabbando, pirateria, spionaggio e influenza criminale. Il sistema di progressione premia l'astuzia, con basi nascoste e Shadowport come hub delle attività illecite. L'espansione arricchisce anche il resto della galassia con fazioni piratesche indipendenti e colonie autonome, rendendo l'universo più dinamico. Shadows Rising sarà disponibile su Steam dal 7 ottobre.

Terminator: Dark Fate – Defiance: Evolution Al centro della presentazione di Terminator: Dark Fate - Defiance c'è stato un video di gameplay del nuovo DLC Evolution, in arrivo a inizio settembre. L'espansione prosegue la storia dopo Lieutenant Church, seguendo la Resistenza mentre si spinge verso nord, nei territori ghiacciati del Canada, in cerca di nuovi alleati. Anche il nemico si evolve: arrivano i Rippers e i Rev 6.5, nuove unità della Legion pensate per scontri brutali, che spingono il combattimento verso dinamiche più imprevedibili.

ICBM: Escalation – Assassin's Mace È stato annunciato Assassin's Mace, nuovo DLC per l'acclamato RTS ICBM: Escalation, ambientato in una Cina alternativa del 1946. Il giocatore guida la Repubblica Popolare Cinese mentre il resto del mondo trova la pace, ma il paese resta bloccato in un conflitto interno tra rivoluzionari comunisti e governo nazionalista. Dopo la fine della guerra sino-giapponese, tra ricostruzione e modernizzazione, i giocatori dovranno guidare la trasformazione della nazione verso lo status di superpotenza globale. L'uscita è prevista per inizio settembre.