The Elder Scrolls Online riduce alcune attività dopo i licenziamenti: non ci sono abbastanza sviluppatori

I recenti licenziamenti all'interno della divisione Xbox, che hanno coinvolto anche numerosi dipendenti di Bethesda e ZeniMax , stanno iniziando a produrre conseguenze concrete su The Elder Scrolls Online . Il MMORPG è infatti tra i progetti interessati dalla riorganizzazione della divisione gaming di Microsoft e il team rimasto al lavoro sul gioco si trova ora a gestire le attività con un organico ridotto rispetto al passato.

Meno personale, meno supporto

Per far fronte al maggiore carico di lavoro, gli sviluppatori hanno iniziato a ridimensionare alcune funzionalità accessorie del gioco. A partire dal 22 luglio, in particolare, non è più possibile effettuare acquisti direttamente attraverso il Web Crown Store presente sul sito ufficiale di The Elder Scrolls Online. Del resto era chiaro che ridurre gli investimenti sul team avrebbe avuto degli effetti a breve e lungo termine.

La decisione è stata comunicata da Kevin Gbolie, community manager di ESO, sul forum ufficiale: "Per aiutarci a gestire il carico di lavoro, abbiamo deciso di rimuovere il Web Crown Store dal sito ufficiale elderscrollsonline.com".

La modifica non riguarda però il Crown Store direttamente accessibile all'interno del gioco. I giocatori potranno continuare ad acquistare Crown attraverso il sito e, naturalmente, potranno consultare e comprare gli oggetti disponibili nel negozio in-game. Sarà quindi semplicemente necessario accedere al gioco per visualizzare e acquistare le ultime offerte.

Anche la comunicazione relativa agli oggetti del Crown Store subirà alcuni cambiamenti. Il blog utilizzato per presentare i nuovi articoli verrà infatti ridimensionato.

La modifica avrà conseguenze anche sulla disponibilità delle immagini ad alta risoluzione che accompagnavano abitualmente le presentazioni degli articoli del negozio. Queste immagini venivano utilizzate anche da siti della community come Unofficial Elder Scrolls Pages, creando una collaborazione informale tra il team di sviluppo e i progetti dedicati alla documentazione del gioco.

"Il team responsabile del blog e di quegli screenshot non ha la possibilità di fornire questi contenuti nei modi adoperati in passato", ha spiegato Gbolie. "Ma per ora forniremo quello che possiamo e ci adatteremo di conseguenza."

Attualmente i tagli resi noti sono soltanto questi, ma vista la situazione non è escluso che in futuro ci siano altre notizie simili riguardanti il gioco.