Con la primavera, The Elder Scrolls Online Dawn and Dusk introduce le stagioni

Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima le novità che stanno per essere introdotte in The Elder Scrolls Online con il nuovo sistema di stagioni.

Chi lo avrebbe mai detto nel 2014 che The Elder Scrolls Online sarebbe stato l'ultimo Elder Scrolls maggiore che avremmo giocato per anni, riedizioni di The Elder Scrolls V: Skyrim a parte. Si tratta di un piccolo miracolo di Zenimax Online e Bethesda, che non solo è sopravvissuto alle difficoltà del lancio, ma ha prosperato, tra aggiornamenti ed espansioni, diventando uno dei pochi MMORPG in abbonamento rimasti attivi sul mercato. La parte migliore è che si può ancora parlare del futuro, visto che Zenimax Online non ha intenzione di fermarsi, tanto da aver annunciato la stagione zero Dawn and Dusk, disponibile dal 2 aprile su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, che apre un nuovo ciclo per il gioco, fatto di contenuti gratuiti pubblicati a cadenza regolare e di un maggior focus sugli aspetti live service. Nel corso di una presentazione avuta con la stampa, la Studio Executive Producer Susan Kath e il Game Director Nick Giacomini ci hanno introdotto le novità che possiamo aspettarci, accompagnati da altri colleghi.

La Stagione 0 Intanto, parlando delle stagioni, ci è stato detto che avranno ciascuna un tema differente. Il team di sviluppo ha scelto questo sistema un po' per adeguarsi ai tempi che corrono e un po' perché garantisce la possibilità di reagire più velocemente alle richieste della community, dandole nuovi contenuti a ritmo regolare. La Gilda dei ladri sarà uno dei focus di questa prima tornata di nuovi contenuti Quindi la presentazione è entrata nel vivo con l'Associate Design Director Mike Finnigan e la Player Experience Improvements Lead Kira Ross Schlitt, che ci hanno mostrato il Night Market, la nuova zona evento posizionata nel regno dell'Oblivion di Fargrave, che darà modo di schierarsi con una delle tre fazioni presenti in una serie di scontri PvE pensati per i giocatori navigati, con le ricompense che saranno correlate alle prestazioni della fazione. L'area sarà divisa in diverse zone, ciascuna con le sue attività, come missioni e boss. Le fazioni competeranno tra di loro nella lotta per le risorse dell'area. Sarà disponibile per sette settimane e permetterà di ottenere vari oggetti cosmetici e l'abitazione Night's Den. Chiaramente si tratta di una prima, nel senso che possiamo aspettarci qualcosa di simile anche per le stagioni future. Purtroppo non è stato detto molto in merito. Bethesda non ha alcuna fretta di lanciare The Elder Scrolls 6, perché i suoi giochi hanno milioni di giocatori Altra novità di assoluto rilievo è la Challenge, una delle caratteristiche più richieste dai giocatori. Si tratta di un sistema per i combattimenti "overland" che permette di affrontare sfide di difficoltà crescente. I giocatori potranno scegliere tra quattro livelli di difficoltà con ricompense progressive. Più si suda, più si ottiene, verrebbe da dire. I nuovi contenuti sono pensati per tutti i giocatori, ma ce ne sono per i più navigati Novità anche per il PvP, illustrate dal Project Design Director, Combat & PvP Brian Wheeler, che ha parlato di come siano stati riequilibrati diversi sistemi di gioco, per garantire un accesso meno traumatico ai novizi e per alleggerire il carico dei server, per poi parlare del sistema Veterancy, un nuovo sistema di ricompense che modifica la progressione delle skill, fa ottenere nuovi titoli e apre a diverse linee di progressione, introducendo anche un aggiornamento delle classi, che saranno modernizzate, come il Dragonknight, la classe di cui ci sono state mostrate nel dettaglio le nuove animazioni e alcune nuove abilità. Wheeler ha infine promesso che con l'avvicinarsi delle prossime stagioni fornirà più dettagli sulle classi e sul sistema Veterancy, che verrà spiegato gradualmente. Le stagioni introdurranno anche nuove aree da esplorare Chiaramente ci saranno anche tante altre novità minori, come la possibilità di addestrare più velocemente le cavalcature, quella di avere più mobili nelle proprie case e altro ancora. Il calendario completo della stagione 0 prevede la disponibilità dei primi contenuti dal 2 al 15 aprile, raggruppati sotto l'evento Anniversary Jubilee, quindi sarà la volta del Night Market, che sarà disponibile dal 29 aprile al 17 giugno e, infine, arriverà l'evento Zeal of Zenithar, che sarà disponibile dal 24 giugno all'8 luglio e chiuderà le danze, in vista della Stagione 1.

Stagione uno e Skyrim La presentazione non ha illustrato soltanto le novità che saranno introdotte con Dawn and Dusk, ma ha dato un assaggio anche di ciò che arriverà successivamente, parlando della Stagione 1 e di Skyrim. No, non stiamo parlando di un'altra edizione speciale del quinto capitolo delle Elder Scrolls, ma della possibilità di tornare a visitare le terre del nord direttamente in Elder Scrolls Online. Sarà possibile visitare una regione inedita per l'MMORPG, di cui saranno forniti tutti i dettagli a tempo debito. Gli sviluppatori hanno anticipato che sarà la prima Zona Escursione e che vanterà delle bufere dinamiche che andranno a influenzare direttamente il gameplay, ma non hanno detto molto altro in merito, facendoci soltanto assaggiare la novità. Si parla di Skyrim, quindi frecce nelle ginocchia per tutti Per quanto riguarda invece la Stagione 1 vera e propria, sarà incentrata sulla Gilda dei Ladri e sul suo tentativo di espandersi a Tamriel. Offrirà una storia inedita, ambientata nella zona di Glenumbra, opportunamente rivista e rinnovata, che riparte da vicende raccontate dieci anni fa, nonché delle meccaniche stealth rinnovate. Oltre a ciò ci sarà il Sage's Vault, una zona pensata in modo completamente diverso rispetto alle altre presenti nel gioco. Sostanzialmente sarà piena di enigmi e puzzle da risolvere, per delle dinamiche di gioco molto diverse da quelle standard. Entrando in un Sage's Vault si potrà scegliere uno dei tre percorsi disponibili per cercare di scoprirne i segreti. Durante la presentazione sono stati definiti come dei "giganteschi puzzle". Infine, tornerà anche il simpatico (per modo di dire) Sheogorath, il Principe Daedrico della Follia, le cui motivazioni continuano a essere incomprensibili agli altri esseri viventi. Non siete felici di poter tornare a combattere con la sua eccentricità? Preparatevi quindi a svolgere missioni assurde in giro per Tamriel, incontrandolo nelle situazione più disparate, mentre gira tra la gente sfoderando le sue assurdità quando meno ve lo aspettate. Non mancheranno nuovi personaggi Per quanto riguarda le missioni, ne verranno aggiunte di nuovi tipi: i "favor", legati a determinati personaggi, che frutteranno ricompense personali legate agli stessi, e i "rumor", ossia delle vere e proprie voci di corridoio da indagare per arrivare a trovare dei tesori. Questi ultimi sono stati pensati per offrire uno stile di gioco più hardcore, nel senso più puro del termine, tanto che sono stati ispirati da The Elder Scrolls III: Morrowind. Quindi si riceveranno indizi e suggerimenti, ma non ci saranno segnalini sulla mappa che indichino dove andare. Sì, richiederanno di usare il cervello. Altra aggiunta saranno gli eventi dinamici che accadranno in determinate circostanze nel mondo di gioco per rendere l'esplorazione più interessante. Ad esempio ci sono stati mostrati un mago chiuso in una bolla e un rospo gigante che ha tentato di mangiare il giocatore. Anche questi, saranno illustrati con più dovizia di particolari in futuri aggiornamenti

Abbonamenti e accesso al gioco A margine della presentazione ci sono stati anche degli annunci più prosaici, riguardanti le offerte legate al gioco. In particolare è stato ricordato che i giocatori PlayStation abbonati a PlayStation Plus possono avere gratuitamente la Gold Road Collection, offerta tra i giochi di marzo e riscattabile fino al 6 aprile. Include il gioco base e il capitolo Gold Road, oltre a tutti i contenuti precedenti. Dà inoltre accesso a varie classi: Warden, Necromancer e Arcanist. Cambiando sponda, gli abbonati al Game Pass su PC potranno giocare a The Elder Scrolls Online a partire dal 2 giugno, come parte del loro abbonamento. Il gioco sarà Xbox Play Anywhere, quindi potrete portare con voi i vostri progressi su qualsiasi apparecchio o piattaforma lo giochiate o abbiate giocato.

Dawn and Dusk è un aggiornamento ambizioso che segna una svolta strutturale per The Elder Scrolls Online: l'introduzione delle stagioni e il ritorno alle filosofie di design di Morrowind dimostrano la volontà di Zenimax di rinfrescare l'esperienza sia per i veterani che per i nuovi utenti. Tra nuovi sistemi di difficoltà e l'immancabile richiamo nostalgico di Skyrim, il futuro del titolo Bethesda sembra più dinamico e orientato alla community che mai.