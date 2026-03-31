Supergirl si mostra in un nuovo trailer in italiano assieme al Lobo di Jason Momoa

Il trailer si apre con una chiamata di Superman, reduce dagli eventi del film uscito la scorsa estate. L'Uomo d'Acciaio teme che la continua fuga di Kara le impedisca di trovare il proprio posto nel mondo e di costruire legami... ma la Supergirl di Milly Alcock sembra tutt'altro che ricettiva: è impegnata a giocare a "riporta la palla" con Krypto nello spazio.

Come da programma, DC e Warner Bros. hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di Supergirl , disponibile in italiano nel player qui sotto. Il filmato include diverse scene inedite, tra cui nuove sequenze con Lobo (interpretato da Jason Momoa), e mette al centro la missione di Kara Zor‑El per salvare il super‑segugio Krypto.

Spazio anche a Lobo

Le sequenze successive rivelano che Kara è ancora tormentata dalla distruzione del suo pianeta natale e che Krypto è stato avvelenato: ha solo tre giorni di vita. Per salvarlo, dovrà affrontare una banda di criminali spaziali guidati da Krem e recuperare l'antidoto.

Come anticipato, il trailer dedica ampio spazio anche a Lobo, iconico antieroe DC interpretato da Jason Momoa. Dopo il breve assaggio del primo teaser, qui il personaggio viene mostrato in tutta la sua esuberanza: un mercenario interstellare immortale, dotato di forza sovrumana. Lo vediamo seminare caos sulla sua moto spaziale, la Spacehog, e affiancare Supergirl in una rissa in un bar pieno di criminali.

Vi ricordiamo che Supergirl uscirà il 25 giugno. Il film rappresenta il secondo capitolo del nuovo DC Universe di James Gunn, inaugurato con Superman l'anno scorso.