A quanto pare Microsoft ha licenziato anche i vertici di ZeniMax Online Studios: tra le figure che hanno perso il posto ci sono il responsabile dello studio Joseph Burba, la producer Susan Kath, il game director Rich Lambert e il production director Ala Diaz.
Il documento che rivela questo tagli conferma anche che sarà Josh Henderson, ex responsabile delle operazioni commerciali, a prendere il posto di Burba alla guida del team di sviluppo, lavorando al fianco del game director Nick Giacomini.
La ristrutturazione interna di ZeniMax Online Studios dovrebbe essere finalizzata nei prossimi mesi, ma nel frattempo l'attuale dirigenza continuerà a svolgere il proprio ruolo per facilitare il passaggio di consegne.
Come già riportato alcuni giorni fa, i licenziamenti nello studio di The Elder Scrolls Online sono stati particolarmente pesanti, tanto che la squadra ne sarebbe uscita dimezzata.
Il messaggio ai dipendenti
Colpiti dai numerosissimi licenziamenti annunciati da Microsoft, i dirigenti uscenti di ZeniMax Online Studios hanno voluto lasciare un messaggio positivo ai dipendenti rimasti, esprimendo fiducia nel futuro dello studio e di The Elder Scrolls Online.
"Abbiamo enorme fiducia in Josh e Nick, nel futuro di questo studio e nella continua crescita di The Elder Scrolls Online", hanno scritto. "Con esperienze entusiasmanti ancora in arrivo per i nostri giocatori mentre completiamo i lavori sull'Aggiornamento 51 e oltre, crediamo che la vostra passione, creatività e dedizione reciproca, così come verso la community, continueranno a rappresentare il cuore pulsante di ESO."