Come già riportato alcuni giorni fa, i licenziamenti nello studio di The Elder Scrolls Online sono stati particolarmente pesanti, tanto che la squadra ne sarebbe uscita dimezzata .

A quanto pare Microsoft ha licenziato anche i vertici di ZeniMax Online Studios : tra le figure che hanno perso il posto ci sono il responsabile dello studio Joseph Burba, la producer Susan Kath, il game director Rich Lambert e il production director Ala Diaz.

Il messaggio ai dipendenti

Colpiti dai numerosissimi licenziamenti annunciati da Microsoft, i dirigenti uscenti di ZeniMax Online Studios hanno voluto lasciare un messaggio positivo ai dipendenti rimasti, esprimendo fiducia nel futuro dello studio e di The Elder Scrolls Online.

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"Abbiamo enorme fiducia in Josh e Nick, nel futuro di questo studio e nella continua crescita di The Elder Scrolls Online", hanno scritto. "Con esperienze entusiasmanti ancora in arrivo per i nostri giocatori mentre completiamo i lavori sull'Aggiornamento 51 e oltre, crediamo che la vostra passione, creatività e dedizione reciproca, così come verso la community, continueranno a rappresentare il cuore pulsante di ESO."