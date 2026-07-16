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Thief: Gold entra nel GOG Preservation Program con supporto ai controller moderni e numerosi aggiornamenti

A due mesi dalla sua selezione come titolo scelto attraverso il sistema di votazione dei sostenitori di GOG, Thief: Gold è stato ufficialmente aggiunto al GOG Preservation Program.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/07/2026
Garrett in Thief: Gold
Thief: The Dark Project
Thief: The Dark Project
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GOG ha annunciato l'ingresso di Thief: Gold nel Preservation Program, iniziativa pensata per garantire la compatibilità dei giochi storici con i PC contemporanei e preservarne la fruibilità nel tempo. Il classico stealth di Looking Glass Studios era stato il primo selezionato tramite il programma di voto riservato ai sostenitori di GOG, il cosiddetto Patron Voting.

Dopo alcune settimane di lavoro da parte del team specializzato in reverse engineering, il titolo è ora disponibile con una lunga serie di interventi tecnici e miglioramenti alla qualità dell'esperienza. Tra le novità figurano correzioni di compatibilità per i sistemi moderni, una migliore scalabilità dell'interfaccia, controlli ottimizzati, impostazioni grafiche e audio aggiornate e il supporto all'ultima versione del motore NewDark 1.27.

Questa edizione del Preservation Program include inoltre anche Thief: The Dark Project, consentendo ai giocatori di avviare la versione originale del gioco precedente all'uscita dell'edizione Gold. Sono state aggiunte anche nuove localizzazioni in tedesco, francese e polacco.

Thief: The Dark Project Remastered supporterà le missioni dei fan, inclusa The Black Parade Thief: The Dark Project Remastered supporterà le missioni dei fan, inclusa The Black Parade

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il supporto ai controller moderni, realizzato grazie alla collaborazione tra GOG e la comunità di appassionati. In collaborazione con il creatore Peter Wright, l'azienda ha integrato la celebre Gamepad Mod insieme al sistema proprietario GOG Input Wrapper, introducendo il supporto completo ai controller attuali, inclusi menu radiali, personalizzazione dei comandi, vibrazione e compatibilità con periferiche PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Logitech e Amazon Luna.

Per Thief: The Dark Project Remastered, Nightdive ha richiamato un artista del gioco originale per rifare le cutscene Per Thief: The Dark Project Remastered, Nightdive ha richiamato un artista del gioco originale per rifare le cutscene

Adam "Adim" Ziółkowski, Technical Producer di GOG, ha dichiarato: "Siamo molto felici di accogliere il primo Thief nel GOG Preservation Program. Con questa pubblicazione volevamo rendere omaggio all'incredibile lavoro che la comunità porta avanti da anni. Per questo abbiamo aggiornato la versione GOG con NewDark 1.27, introducendo importanti miglioramenti alla compatibilità con i PC moderni. Un ringraziamento speciale va a Peter Wright per la sua eccellente Gamepad Mod, che abbiamo integrato insieme al nostro GOG Input Wrapper per rendere Thief pienamente fruibile con i controller moderni. E per i puristi, è ora possibile avviare con un solo clic dal launcher la versione originale del gioco precedente all'edizione Gold. Ci vediamo nell'ombra!".

Il completamento dei lavori su Thief: Gold segna inoltre la conclusione della prima votazione del programma Patron Vote e l'avvio della successiva selezione. I sostenitori di GOG possono infatti scegliere quale sarà il prossimo classico a entrare nel Preservation Program tra Nox, Lands of Lore 1 & 2, Might and Magic VII: For Blood and Honor, Silver e Albion.

Da specificare che non stiamo parlando dell'edizione rimasterizzata, attualmente in lavorazione presso Nightdive Studios.

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