Thief: The Dark Project Remastered supporterà le missioni dei fan, inclusa The Black Parade

Una delle caratteristiche più apprezzate di Thief: The Dark Project , quella che lo ha fatto sopravvivere nel corso degli anni, è la presenza di una community di modder particolarmente attiva, capace di realizzare dei piccoli capolavori . Sebbene altre scene siano numericamente più grandi, i creatori di mappe di Thief si sono distinti negli anni per aver realizzato missioni e intere campagne che spesso superano per ambizione i contenuti del gioco base.

The Black Parade

"C'è stata una community molto devota che ha creato ogni sorta di aggiunta per il gioco, una lavoro che non è passato inosservato", ha spiegato Grayshon. "La compatibilità con questi contenuti è estremamente importante, ed è ciò su cui stiamo lavorando per garantire che, quando si acquisterà una copia del gioco su PC, si possa installare in modo molto facile e veloce qualsiasi missione dei fan si desideri giocare".

Considerata la vasta quantità di missioni amatoriali disponibili, l'obiettivo dello studio è davvero ambizioso, ma fattibile, visto il lavoro fatto con System Shock 2. Grayshon ha precisato che, sebbene Nightdive voglia supportare il maggior numero possibile di mod, le risorse del team non sono illimitate: "Stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci di avere una buona compatibilità generale con tutto ciò che possiamo testare, dato il tempo a nostra disposizione. Ci sono moltissimi contenuti in circolazione, ma stiamo facendo il massimo".

Tra i contenuti confermati come compatibili fin dal lancio spicca The Black Parade. Pubblicata nel 2023, si tratta di una campagna amatoriale composta da dieci missioni, dotata di una trama indipendente e supervisionata da Romain Barrilliot, level designer di Arkane Lyon. L'espansione è nota per la qualità e la complessità delle mappe, venendo considerata dalla community come una delle migliori esperienze immersive sim degli ultimi anni.

Nightdive è ben consapevole della reputazione di The Black Parade. "Ovviamente l'argomento principale è The Black Parade", ha ammesso Grayshon. "Credo abbia vinto il premio come mod dell'anno su ModDB. Semplicemente guardando le reazioni delle persone al nostro annuncio, ho notato che dicevano: 'Oh, non vedo l'ora di vedere come girerà The Black Parade su questa versione'. Sapevo che sarebbe stata una cosa richiesta fin dall'inizio [...]. Quindi stiamo lavorando il più rapidamente e meticolosamente possibile per assicurarci che ci sia compatibilità per i contenuti che le persone vogliono giocare".