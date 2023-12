Thief: The Dark Project: The Black Parade è una nuova campagna da uno sviluppatore di Arkane Studios

Il team che ha realizzato l'impresa prende complessivamente il nome di Feuillade Industries ed è formato soprattutto da modder. Barrilliot stesso proviene dalla scena, essendo tra gli autori di Sven Co-op per Half-Life e della bellissima missione aggiuntiva per Thief: The Sound of a Burrick in a Room .

Thief: The Dark Project , più precisamente la sua versione Gold, probabilmente il gioco stealth migliore di sempre, ha appena ricevuto una nuova campagna realizzata da fan, diretta da uno sviluppatore di Arkane Studios , il level designer Romain Barrilliot. Si chiama The Dark Parade , comprende dieci missioni ed è un lavoro davvero pregevole.

La campagna

Come specificato, The Black Parade è una campagna composta da dieci mappe, lo stesso numero di quelle che compongono la campagna del gioco originale (non dell'edizione Gold).

Il giocatore non veste i panni di Garrett, il protagonista della serie, ma di Hume, un criminale tornato in città dopo l'esilio, costretto a rubare per sopravvivere.

Thief: The Dark Project rimane tutt'oggi un gioco eccelso

The Black Parade offre anche mezz'ora di briefing e sequenze di intermezzo, oltre a 28 personaggi doppiati con più di 1.800 linee di dialogo. Aggiunge inoltre quattro nuovi strumenti all'arsenale di gioco, migliora l'intelligenza artificiale e introduce il cavallo.

Scaricare Thief: The Black Parade da ModDB

Per installare The Black Parade dovete avere l'ultima versione di TFix installata. Si tratta di una patch amatoriale per Thief: The Dark Projekt e Thief Gold che usa NewDark, l'ultimo aggiornamento del Dark Engine.