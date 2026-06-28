Per Thief: The Dark Project Remastered, Nightdive ha richiamato un artista del gioco originale per rifare le cutscene

La novità, che farà felici i fan storici, è il coinvolgimento nel progetto di Daniel Thron , uno degli artisti di Looking Glass Studios che partecipò allo sviluppo del capitolo originale del 1998. Thron, che all'epoca realizzò, animò e diresse le cutscene del gioco, è tornato a collaborare con Nightdive per aggiornare quelle stesse sequenze.

Nel corso di un nuovo episodio del podcast Deep Dive di Nightdive Studios , il producer Daniel Grayshon e il responsabile dello studio Stephen Kick hanno condiviso nuovi dettagli sullo sviluppo di Thief: The Dark Project Remastered , soffermandosi in particolare sul lavoro dedicato alle sequenze d'intermezzo del gioco.

Rispetto dell'originale

"Abbiamo riportato nel team uno degli artisti originali che ha lavorato al gioco", ha spiegato Daniel Grayshon. "Se si guardano le cutscene dell'edizione del 1998, erano a una risoluzione molto bassa e con un frame rate limitato. Ora abbiamo di nuovo con noi l'artista originale, che ci sta aiutando a ricreare quello stile alla perfezione."

Il producer ha aggiunto: "Sembrano le stesse, ma in 4K: sono decisamente migliori. Le animazioni sono più fluide. Faccio una previsione forse audace, ma non credo che qualcuno rimarrà deluso dal lavoro che stiamo facendo."

Oltre a occuparsi delle sequenze animate, Daniel Thron fu anche uno dei tre principali artisti accreditati per Thief insieme a Robb Waters e al lead artist Mark Lizotte, prestando inoltre la voce ad alcuni personaggi del gioco, una pratica piuttosto comune all'interno di Looking Glass Studios e altri studi, i cui budget rendevano difficile assumere doppiatori professionisti per tutti i ruoli.

L'obiettivo del team è preservare l'identità delle celebri cutscene bidimensionali, aggiornandole però agli standard attuali senza snaturarne lo stile originale. Si tratta di un approccio già adottato da Nightdive con System Shock 2 Remastered, dove le sequenze prerenderizzate sono state ricreate mantenendo un aspetto fedele all'opera originale.

In quell'occasione, come confermato dall'ex vicepresidente di Nightdive Larry Kuperman, il lavoro fu svolto senza ricorrere all'upscaling tramite intelligenza artificiale, puntando invece su una ricostruzione manuale delle scene. Thief: The Dark Project Remastered è attualmente previsto per la fine del 2026, anche se Nightdive Studios non ha ancora annunciato una data di uscita precisa.