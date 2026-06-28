Sony presenta LYTIA 610, il nuovo sensore fotografico per smartphone per una nuova generazione di scatti mobile

Sony ha presentato LYTIA 610, il nuovo sensore fotografico destinato agli smartphone di fascia avanzata. Si tratta di un componente CMOS stacked con formato ottico da 1/2 pollice e una risoluzione effettiva di circa 64 megapixel.
La principale novità riguarda l'introduzione della tecnologia RB2×2 OCL, una particolare struttura delle microlenti integrata direttamente sul sensore che combina alta definizione e maggiore rapidità nella messa a fuoco automatica.
La nuova soluzione utilizza una configurazione differenziata all'interno della matrice Quad Bayer. I pixel verdi mantengono una disposizione 1×1, con una lente dedicata per ogni pixel per preservare il livello di dettaglio. I pixel rossi e blu adottano invece una struttura 2×2, dove quattro pixel condividono una singola lente.
L'algoritmo sviluppato da Sony per il nuovo sensore LYTIA 610
Per gestire questa architettura Sony ha sviluppato un algoritmo dedicato alla remosaicizzazione, necessario per trasformare i dati raccolti dal sensore in immagini finali coerenti. Secondo l'azienda, il nuovo sistema permette un incremento della risoluzione spaziale superiore al 20% rispetto ai precedenti sensori Sony della stessa categoria, offrendo vantaggi soprattutto con obiettivi a lunga focale.
Il comparto video rappresenta un altro elemento centrale del LYTIA 610. Grazie a circuiti ottimizzati a basso consumo e a un convertitore analogico-digitale migliorato, il sensore raddoppia la velocità di lettura rispetto ai modelli precedenti da 1/2 pollice.
Questo permette per la prima volta in questa categoria Sony di registrare video in 4K fino a 120 fotogrammi al secondo. Il sensore supporta inoltre la registrazione 4K a 60 fps con tecnologia DAG-HDR.
L'obiettivo di Sony con il nuovo sensore LYTIA 610
Con LYTIA 610, Sony punta anche a migliorare l'esperienza complessiva degli smartphone moderni, riducendo il divario qualitativo tra fotocamera principale e sensori secondari come teleobiettivi e ultragrandangolari.
Dal punto di vista tecnico, il sensore utilizza pixel da 0,7 micrometri, filtro colore Quad Bayer e supporto alle interfacce MIPI C-PHY e MIPI D-PHY. Può acquisire immagini fino a 64 megapixel a 24 fps oppure raggiungere 60 fps a 16 megapixel. Sony ha comunicato che le spedizioni ai produttori inizieranno entro la fine di giugno 2026.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.