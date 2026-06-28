Sony presenta LYTIA 610, il nuovo sensore fotografico per smartphone per una nuova generazione di scatti mobile

La nuova soluzione utilizza una configurazione differenziata all'interno della matrice Quad Bayer . I pixel verdi mantengono una disposizione 1×1, con una lente dedicata per ogni pixel per preservare il livello di dettaglio. I pixel rossi e blu adottano invece una struttura 2×2, dove quattro pixel condividono una singola lente.

La principale novità riguarda l'introduzione della tecnologia RB2×2 OCL , una particolare struttura delle microlenti integrata direttamente sul sensore che combina alta definizione e maggiore rapidità nella messa a fuoco automatica.

Sony ha presentato LYTIA 610, il nuovo sensore fotografico destinato agli smartphone di fascia avanzata. Si tratta di un componente CMOS stacked con formato ottico da 1/2 pollice e una risoluzione effettiva di circa 64 megapixel.

Il comparto video rappresenta un altro elemento centrale del LYTIA 610 . Grazie a circuiti ottimizzati a basso consumo e a un convertitore analogico-digitale migliorato, il sensore raddoppia la velocità di lettura rispetto ai modelli precedenti da 1/2 pollice.

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Per gestire questa architettura Sony ha sviluppato un algoritmo dedicato alla remosaicizzazione , necessario per trasformare i dati raccolti dal sensore in immagini finali coerenti. Secondo l'azienda, il nuovo sistema permette un incremento della risoluzione spaziale superiore al 20% rispetto ai precedenti sensori Sony della stessa categoria, offrendo vantaggi soprattutto con obiettivi a lunga focale.

L'obiettivo di Sony con il nuovo sensore LYTIA 610

Con LYTIA 610, Sony punta anche a migliorare l'esperienza complessiva degli smartphone moderni, riducendo il divario qualitativo tra fotocamera principale e sensori secondari come teleobiettivi e ultragrandangolari.

Dal punto di vista tecnico, il sensore utilizza pixel da 0,7 micrometri, filtro colore Quad Bayer e supporto alle interfacce MIPI C-PHY e MIPI D-PHY. Può acquisire immagini fino a 64 megapixel a 24 fps oppure raggiungere 60 fps a 16 megapixel. Sony ha comunicato che le spedizioni ai produttori inizieranno entro la fine di giugno 2026.