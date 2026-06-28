Payday 2 si prepara a un importante aggiornamento tecnico: motore a 64 bit e installazione ridotta del 63%

Sono passati nove mesi da quando Starbreeze ha affidato a Sidetrack Games il supporto di Payday 2 , per concentrare i suoi sforzi su Payday 3 . Nonostante l'età, il cooperativo continua a registrare risultati superiori al suo successore su Steam, raggiungendo regolarmente picchi di circa 30.000 giocatori contemporanei, mentre Payday 3 fatica a superare quota 1.000.

Un gioco ancora vivo

"L'abbiamo letto in tutti i vostri commenti e ci avete fatto questa richiesta per molto tempo", ha dichiarato Leon Theodoridis, Lead Engine and Tools Developer di Sidetrack Games. "Ci avete praticamente implorato di portare il motore a 64 bit, ridurre le dimensioni del gioco e migliorare le prestazioni sull'hardware moderno. Dopo nove mesi di sviluppo su Payday 2, posso finalmente mostrarvi ciò su cui abbiamo lavorato."

L'aggiornamento, denominato Diesel 3.0, riscriverà completamente il codice del motore. Pur trattandosi soprattutto di modifiche interne, il team assicura che i benefici saranno concreti per i giocatori.

Anche il rendering passa da DirectX 9 a DirectX 11: il cambiamento non comporterà miglioramenti grafici, ma ridurrà il consumo di memoria video, con vantaggi soprattutto per chi utilizza hardware meno recente.

L'aggiornamento offrirà anche una consistente riduzione dello spazio occupato dal gioco. Grazie a un nuovo sistema di gestione dei file, l'installazione passerà da 86 GB a 32 GB, con una diminuzione del 63%. Il team consiglia inoltre di installare il gioco su un SSD per beneficiare di caricamenti più rapidi.

La beta pubblica di Diesel 3.0 prenderà il via il 30 giugno e resterà disponibile fino alla fine di luglio. Le istruzioni per partecipare saranno pubblicate al lancio e, come avviene abitualmente su Steam, sarà possibile accedere alla versione di prova attraverso la sezione dedicata alle beta del gioco.

Sidetrack Games avverte però che una revisione così profonda del motore potrebbe rendere incompatibili alcune mod create dalla community. "Con un cambiamento di questa portata è inevitabile che alcune mod smettano di funzionare", ha spiegato Theodoridis. "Durante la beta invitiamo i modder ad aggiornare i propri lavori e noi faremo il possibile per aiutarli con i nuovi formati dei file."