Sega Channel: come SEGA inventò i giochi in Digital Delivery nel 1994

Sega Channel trasformò una semplice console a 16 bit in una vera e propria piattaforma on-demand capace di ricevere giochi direttamente dal cavo televisivo. In un'epoca dominata da cartucce più o meno giganti, videonoleggi e connessioni dial-up lentissime, l'idea sembrava uscita da un film di fantascienza: accendere il Mega Drive, scegliere un gioco da un catalogo digitale direttamente sul tubo catodico e iniziare a giocare senza acquistare alcun supporto fisico. Oggi è normalità, pacifica abitudine trasversale. All'epoca era rivoluzione, probabilmente troppo precoce sui tempi. Il Sega Channel nacque dalla collaborazione tra Sega of America, Time Warner e Tele-Communications Inc. (TCI), in un momento storico in cui gli Stati Uniti stavano investendo enormemente nell'espansione delle reti televisive via cavo.

L'annuncio ufficiale arrivò nel 1993, mentre il lancio commerciale avvenne il 12 dicembre 1994. Dietro il progetto c'era una visione incredibilmente moderna: utilizzare l'infrastruttura cablata americana per distribuire dati digitali e non soltanto programmi televisivi. In pratica, il cavo coassiale diventava una rete dati ante litteram. Il funzionamento del sistema era sorprendentemente sofisticato per l'epoca: una speciale cartuccia-adattatore (con tanto di RAM incorporata) veniva inserita nella console e collegata alla presa del cavo TV domestico; i byte venivano trasmessi via satellite ai provider locali e successivamente scaricati nella memoria della cartuccia. Era una forma embrionale di digital delivery quando il concetto stesso di distribuzione digitale praticamente non esisteva ancora.

L'hardware di SEGA Channel visto da vicino

Lo slogan ufficiale del servizio era "Don't Just Watch TV, Play TV", una frase che sintetizzava perfettamente l'idea alla base del progetto: trasformare la televisione passiva in una piattaforma interattiva. Già alla fine degli anni '80 il concetto di "interactive television" era considerato il futuro dell'intrattenimento domestico (basti pensare a telefilm come Capitan Power) e SEGA vide nei videogiochi il modo ideale per renderlo commercialmente sostenibile. Il catalogo SEGA Channel offriva circa 50 giochi con una rotazione continua dei contenuti ogni mese, fino ad arrivare a un picco di 70 giochi e un aggiornamento quindicinale dopo il corposo aggiornamento del 1997. Gli utenti potevano accedere a categorie dedicate a sport, arcade, giochi di ruolo, racing e classici SEGA, oltre a demo giocabili, anteprime, newsletter digitali, codici cheat e persino esclusive: The Flintstones e Garfield: Caught in the Act - The Lost Levels si trovavano solo lì (ma anche altri titoli). Per moltissimi giocatori americani l'esperienza era futuristica: una libreria di videogiochi disponibile istantaneamente senza dover acquistare cartucce nei negozi.