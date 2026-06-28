La versione 1.0 di Phasmophobia è stata rinviata al 2027

Secondo quanto comunicato dallo studio, la nuova versione della mappa Willow Street sarà disponibile entro la fine di luglio, insieme a due aggiornamenti dedicati all'esperienza utente. Il team ha inoltre ribadito che la revisione della mappa è stata "modellata dai feedback della community" e che "dà priorità alla qualità rispetto alla velocità, con tempistiche riviste per permettere al team di realizzare la sua visione per il lancio completo della versione 1.0 nel 2027".

Kinetic Games ha aggiornato la tabella di marci di Phasmophobia , spiegando i prossimi aggiornamenti del gioco e confermando allo stesso tempo il rinvio della versione 1.0 , spostata dal 2026 al 2027.

Una decisione attesa

La decisione di posticipare il lancio non sorprende del tutto, considerando che Phasmophobia è entrato in accesso anticipato nel 2020 e continua a ricevere aggiornamenti importanti da anni. Quindi è solo un allungamendo di una prassi già ben rodata.

Un corridoio di Phasmophobia

Al momento del lancio della versione 1.0, Kinetic Games prevede cambiamenti importanti ai contenuti principali del gioco. Tra le modifiche annunciate c'è la revisione completa dei modelli dei fantasmi, che verranno sostituiti con entità dotate di aspetto, animazioni e storie proprie. L'obiettivo è anche quello di ampliare la componente narrativa aggiungendo dettagli nell'ambiente legati alle storie dei fantasmi presenti.

La nuova versione della mappa Willow Street, in arrivo il 21 luglio come aggiornamento gratuito, includerà ambienti rivisti, modifiche ai nascondigli e nuovi elementi narrativi inediti. L'aggiornamento sarà accompagnato anche da miglioramenti ai modelli dei personaggi, alle animazioni e alle opzioni di personalizzazione. Nel corso dei mesi successivi è prevista una seconda serie di aggiornamenti dedicati all'esperienza utente, insieme alla transizione al motore Unity 6. Kinetic Games ha inoltre confermato il ritorno di eventi stagionali amati dalla community, come Crimson Eye e Winter's Jest, oltre alla revisione della mappa Edgefield attualmente pianificata per dicembre.

Il CEO e game director Dan Knight ha ringraziato la community per il supporto ricevuto nel corso degli anni, sottolineando come il successo del gioco abbia permesso allo studio di crescere fino a oltre 50 sviluppatori e di continuare a investire nel miglioramento dell'esperienza.