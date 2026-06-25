Enshrouded ha una data di uscita su PS5 e PC, su Xbox Series X|S arriverà con qualche mese di ritardo

È in sviluppo anche la versione Xbox Series X|S , che però richiederà un po' più di tempo: il team punta a pubblicarla nella primavera del prossimo anno . L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer dedicato alle novità della versione 1.0, visibile qui sotto.

Keen Games ha annunciato che Enshrouded è pronto a lasciare l'accesso anticipato su PC e a debuttare anche su console. La versione 1.0 sarà disponibile il 15 ottobre su Steam e PS5, segnando il lancio ufficiale del survival RPG dopo mesi di aggiornamenti e miglioramenti.

Cos'è Enshrouded

Enshrouded è un survival con elementi action GDR e cooperativa fino a 16 giocatori, ambientato in un mondo cupo e ostile. Nei panni di un Flameborn, ultimo erede di un popolo in rovina, il giocatore esplora le terre di Embervale tra risorse da raccogliere, segreti da scoprire e creature corrotte da affrontare. La progressione unisce combattimenti dinamici, costruzione avanzata e gestione della sopravvivenza, con un sistema di building estremamente libero e creativo.

Fin dal primo giorno, Keen Games ha ascoltato la community tramite la piattaforma dedicata ai feedback, calibrando contenuti e miglioramenti durante l'accesso anticipato. Questo approccio proseguirà anche dopo il lancio della 1.0, con l'obiettivo di supportare il gioco per molti anni. Ulteriori dettagli sui contenuti della versione finale verranno svelati nel corso dell'estate, avvicinandoci all'uscita su PC e PS5.